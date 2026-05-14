不倫夫にハニートラップ！性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を！
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
「オンナ好きには、オンナよ。」佳乃の指令で、イケメン経営者である麗奈の不倫夫・樹にハニートラップ大作戦！仕掛け人は…復讐同盟の一員である奈津子！？
【動画】不倫夫にハニートラップ！性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を！
ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹(高松アロハ)に、復讐を決意した麗奈(矢吹奈子)。
佳乃（篠田麻里子）は「女好きには、女よ」と、樹にハニートラップを仕掛け、性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を計画する。
ハニートラップを仕掛けるのは、なんと…奈津子！？
しかし、3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことに…。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
南条愛…青島心
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
上野詩織
監督
頃安祐良
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
「オンナ好きには、オンナよ。」佳乃の指令で、イケメン経営者である麗奈の不倫夫・樹にハニートラップ大作戦！仕掛け人は…復讐同盟の一員である奈津子！？
【動画】不倫夫にハニートラップ！性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を！
第7話 ハニートラップで地獄へ堕とす。
ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹(高松アロハ)に、復讐を決意した麗奈(矢吹奈子)。
佳乃（篠田麻里子）は「女好きには、女よ」と、樹にハニートラップを仕掛け、性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を計画する。
ハニートラップを仕掛けるのは、なんと…奈津子！？
しかし、3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことに…。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
南条愛…青島心
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
上野詩織
監督
頃安祐良
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)