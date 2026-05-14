「偉大な指導者」「尊敬するトランプ大統領」とお互いを褒め合う場面もみられました。14日に行われた米中首脳会談。注目の「台湾問題」について言及はあったのでしょうか。

■トランプ大統領を一目見ようと…人だかり

アメリカ・トランプ大統領「すばらしい。すばらしい場所だ。中国は美しい」

およそ9年ぶりの中国訪問。世界が注目しています。トランプ大統領が滞在しているホテルでは、その姿を一目見ようと朝から人だかりが。

中国の学生「（昨夜）新幹線で来ました。トランプ大統領がここを通るから」

北京市民「興奮しています。こんなに人がいるから。中国とアメリカはずっと駆け引きをしてきた。いい会談になるといいですね」

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記者「いま警察のバイクが何台も連なって出てきています」

その直後…

記者「トランプ大統領が乗っている車が今通り過ぎていきました。中では窓に手をかけて、外を見ているような様子でした」

■世界を代表する米企業トップらがトランプ氏に同行

中国を訪れるのはおよそ9年ぶり、直接顔を合わせるのは半年ぶりです。15秒ほど固い握手を交わした2人。子どもたちの歓迎では、互いに表情をゆるめ、言葉を交わしながら歩く様子もみられました。

中国・習近平国家主席「尊敬するトランプ大統領、北京でお会いできたことを大変うれしく思います」

アメリカ・トランプ大統領「あなたは偉大な指導者です。本当に偉大な指導者。私がこう言うのを好まない人もいます。それでも私は言う、なぜならそれが真実だから。私は真実しか語りません」

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米中首脳会談。それぞれの狙いを発言から見ていきます。

まず、アメリカ側…

アメリカ・トランプ大統領「世界で最も優れた実業家たちが我々と共に来ています。本当にすばらしい人々で、全員がここに来ています。彼らは貿易やビジネスを楽しみにしていて、お互いに利益のあるものとなるだろう」

今回、トランプ氏に同行したのは、テスラのイーロン・マスク氏やAppleのティム・クック氏など世界を代表するアメリカ企業のトップたち。ビジネス面で中国から有利な合意をひきだすことで、経済面での成果をアメリカ国内にアピールしたい狙いです。

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一方、中国は…

中国・習近平国家主席「互いを敵ではなくパートナーとして、共に成功し、共に繁栄し、新時代の大国が正しく付き合う道を歩むべきです。2026年を中米関係の歴史的な節目の年にしたいと期待しています」

「今年を歴史的な節目に」。この背景にあるとみられるのが台湾問題です。米中関係における最も重要な問題だとしていて、台湾の独立について、これまでアメリカは「支持しない」とは表現していましたが、「反対」と明言したことはありません。

今回の会談で、アメリカから「独立反対」をひきだせれば大きな成果となります。

実に2時間以上にわたった会談。その後、向かったのは世界遺産「天壇公園」。

習主席「ここは600年ぐらいの歴史がある」

かつて、アメリカと中国を和解に導いたアメリカの閣僚が何度も訪れた場所。「米中和解」のゆかりの地でもあります。

アメリカ・トランプ大統領「すばらしい。すばらしい場所だ。中国は美しい」

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会談で何か進展はあったのか。

記者「台湾について話しました？」

「…」

「ありがとう」

記者「大統領、台湾について話しました？」

「…」

両首脳はこのあと晩さん会に出席する予定です。

（5月14日午後5時50分ごろ放送『news every.』より）