CrosSing 15th SEASONより木戸衣吹が出演！TVアニメ「お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ」OPテーマの「SELF PRODUCER」をカバー！

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豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。

第86弾は、声優として活動し、アニメやゲームだけでなく朗読劇や舞台などに精力的に活動する木戸衣吹が歌唱するのは、自身がヒロイン・姫小路秋子役に抜擢され声優を務めたTVアニメ「お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ」のOPテーマ、「SELF PRODUCER」を歌唱する。

木戸衣吹「SELF PRODUCER」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中。

本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。

またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でチェキが当たるキャンペーンを実施中。

詳しくはCrosSing公式Xをチェック。

●配信情報

木戸衣吹

「SELF PRODUCER from CrosSing」



配信リンクはこちら

https://crossing.lnk.to/SELF_PRODUCER

●リリース情報

『CrosSing Collection vol.6』

発売中

品番：CCG-02498

価格：￥3,850（税込）

購入はこちら

https://lnk.to/PCCG-02498

＜収録楽曲＞

01.郄橋ミナミ「青空のラプソディ」

TV アニメ「 林さんちのメイドラゴン」 OP 主題歌

02.明坂聡美「Drawing days」

テレビアニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」オープニングテーマ

03.藤田咲「白い雪のプリンセスは」

04 新田恵海「Snow halation」

「ラブライブ！」μ’s 2nd シングル

05.土岐隼一「死んだ！」

テレビアニメ「勇者が死んだ！」オープニングテーマ

06.北澤ゆうほ(Q.I.S.)「青春コンプレックス」

TV アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」オープニングテーマ

07.米倉千尋「祝福」

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1オープニングテーマ

08.二ノ宮ゆい「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」

テレビアニメ「うる星やつら」エンディングテーマ

09.十味「Crow Song」

テレビアニメ「Angel Beats!」挿入歌

10.前野智昭「changes」

テレビアニメ「図書館戦争」エンディングテーマ

11.日郄のり子「じゃじゃ馬にさせないで」

テレビアニメ「らんま 1/2」オープニングテーマ

BONUS TRACK 三森すずこ「START:DASH!!」

TV アニメ「ラブライブ！」第 3 話挿入歌

※BONUS TRACK は CD 限定収録となります。配信の予定はございません。

関連リンク

CrosSing公式サイト

https://cros-sing.jp/