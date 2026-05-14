世界的な抹茶ブームをうかがわせる光景は天文館でも。

鹿児島茶の専門店池田選茶堂です。

こちらで人気なのが県産抹茶を使ったラテやジェラート。

海外から訪れる客の数が去年の倍に

（池田選茶堂 永井恵店長）「当店では抹茶ラテやジェラートを通じて抹茶をもっと気軽に楽しんでもらえるようにしている。海外の客は去年の倍ほどに増えている。アメリカやフランスやドイツ、シンガポール、韓国、台湾など客が増えている」

こちらの店では海外から訪れる客の数が前の年の倍に増えたそうで、14日も取材中、訪れる客の半数以上が海外からでした。

「抹茶味のものがなんでも流行っている」

（チェコから）「おいしいです（Q.抹茶は好き？）はい、好きです」

（アメリカから）「とてもおいしい、ユニーク。特に若い人たちの間でとても人気、抹茶味のものがなんでも流行っている。抹茶のアイスクリームやパンケーキ、抹茶ドリンクなど、最近アメリカでは抹茶がとても人気」

贈り物として購入する地元の人も

海外からの客だけでなく、贈り物として購入する地元の人も多く見られました。

「ここのお茶をあげるとみなさんおいしいという。自信をもって渡せる」

「（県外の人に）意外と言われる。お茶のイメージが静岡とか言われるので、（生産量は）鹿児島が1位ですよね？その話題も一緒に渡せるので喜ばれる」

「抹茶の魅力や日本茶文化の奥深さを感じてもらえたらうれしい」

有機栽培された県産抹茶を石うすで丁寧にひいていて、色や香りに自信を持って提供しているといいます。

（池田選茶堂 永井恵店長）「抹茶への関心の高さを日々感じている。抹茶の魅力や日本茶文化の奥深さを感じてもらえたらうれしい」

抹茶人気の高まりを背景に、鹿児島茶の魅力が国内外へさらに広がっていきそうです。

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