ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演



21:30

米輸入物価指数（4月）

予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)

予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)



米輸出物価指数（4月）21:30

予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)

予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)



米新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）

予想 20.4万件 前回 20.0万件



米失業保険継続受給者数（04/26 - 05/02）

予想 178.0万件 前回 176.6万件



米小売売上高（4月）21:30

予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)

予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)



23:00

米企業在庫（3月）

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)



23:15

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



15日

0:15

ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席



2:00

ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶

ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）



6:45

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



8:00

バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）



トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）

BRICS外相会議（インド、15日まで）



※予定は変更されることがあります。

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