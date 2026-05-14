21:00　
ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演

21:30　
米輸入物価指数（4月）
予想　0.9%　前回　0.8%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.1%（前年比)

米輸出物価指数（4月）21:30　
予想　1.0%　前回　1.6%（前月比)
予想　5.9%　前回　5.6%（前年比)

米新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）
予想　20.4万件　前回　20.0万件

米失業保険継続受給者数（04/26 - 05/02）　
予想　178.0万件　前回　176.6万件

米小売売上高（4月）21:30
予想　0.4%　前回　1.7%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.9%（自動車除くコア・前月比)

23:00
米企業在庫（3月）
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)

23:15　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

15日
0:15　
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席

2:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）

6:45　
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

8:00　
バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）

トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）
BRICS外相会議（インド、15日まで）

※予定は変更されることがあります。