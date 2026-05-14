ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
21:30
米輸入物価指数（4月）
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
米輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
米新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）
予想 20.4万件 前回 20.0万件
米失業保険継続受給者数（04/26 - 05/02）
予想 178.0万件 前回 176.6万件
米小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)
23:00
米企業在庫（3月）
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
23:15
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
15日
0:15
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
6:45
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
8:00
バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）
トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）
BRICS外相会議（インド、15日まで）
※予定は変更されることがあります。
ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
21:30
米輸入物価指数（4月）
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
米輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
米新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）
予想 20.4万件 前回 20.0万件
米失業保険継続受給者数（04/26 - 05/02）
予想 178.0万件 前回 176.6万件
米小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)
23:00
米企業在庫（3月）
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
23:15
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
15日
0:15
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
6:45
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
8:00
バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）
トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）
BRICS外相会議（インド、15日まで）
※予定は変更されることがあります。