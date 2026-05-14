メロンパンを8個焼いたら、人生が動いた！料理クリエイター・はるあんの原点

25歳、チャンネル登録者104万人、投稿動画数1000本。料理クリエイター・はるあんさんが活動を続ける理由は、小学生の頃に焼いた8個のメロンパンにあった。クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で語ってくれました。

1000本の動画を作り続けても飽きない理由

動画を投稿し続けてきた理由を聞くと、答えはシンプルだった。



「楽しいのが結局続くコツじゃないですか」





YouTubeを始めたのは16歳の頃。父親のおさがりのパソコンに無料の編集ソフトを入れ、使い方をひたすら自分で調べた。最初の再生回数は1回だった。それでも続けてこられたのは、料理と同じ感覚があったからだという。

「できないけどどんどん調べて工夫してできるようになっていった。YouTubeもどんどん調べて工夫して、なんとなくできるかもっていうのが同じような感じで」

ではその料理の楽しさとは何か。原点を辿ると、小学生の頃のキッチンに戻っていく。

楽しさの原点は、8個のメロンパンだった

はるあんさんが料理に向き合い始めたのは、小学校5、6年生の頃。学校に行けない時期に、母に勧められて家事を始めたのがきっかけだった。最初に作ったのはメロンパンだ。パン作りをしたことがなかったから、それが難しいことすら知らずに挑んだ。

「パン作りをまったくしたことがなかったから、メロンパンが難しいってことすらも分からなかった。本当に何が難しくて、何が簡単か把握してなかったからこそ、メロンパンから挑んでしまったって感じですね」

キッチンにいる時間がどんどん増えていったのは、料理が「すぐに完成する」ことが嬉しかったからだとはるあんさんは振り返る。

「目に見えてどんどん作り上げていけることってなかなかない。料理なら1時間すればだいぶ作れますし、パンも3時間くらいあれば粉から物体になるみたいなのがすごい楽しいから、達成感はすごいあったかなと思いますね」

そして気づいたのが、パンは自分で作ると8個焼けるという事実だった。パン屋で1個買うことへの「もどかしさ」が、大量に仕込む喜びに変わった。メロンパンが8個、目の前に並ぶあの光景が、のめり込むきっかけになった。

「食べたい」から逆算する、はるあん流レシピ術

楽しさの感覚は、レシピの作り方にもそのまま染み込んでいる。はるあんさんのレシピは「これが食べたい」というゴールから逆算して組み立てる。今日も冷蔵庫に、昨晩仕込んだパン生地があるという。無花果とレーズンをたっぷり入れたパンを焼くために、前日から準備していた。





「バターをたくさん塗って食べたいから、生地にはバターを入れたくないなとか。でも、バターをたくさん吸い込んでくれる生地じゃないと楽しくないから、ちょっと水分量を多めにして、カリッふわみたいなパン生地にした方が、バターもジュワーッと馴染むじゃないですか」

食べた時の口どけ、バターの染み込み方、生地の硬さ。完成形を細かくイメージしてから、粉の量、砂糖の加減、水分量を決めていく。ゴールが先にあるから、材料は自然と決まってくるとのこと。捏ねやすく、扱いやすいことも大前提だ。打ち粉を大量に使わないと扱えないような生地は、それだけでキッチンに立つ気持ちが重くなる。

そのゴール自体にも、ルーツがある。はるあんさんのレシピは甘めに仕上がることが多い。お稲荷さんも、煮物も、甘辛の味付けはとにかく甘い。それは祖母から母へ、母からはるあんさんへと受け継がれてきた味だ。

「私の口が甘く構成されてて、お稲荷さんもそうですし、甘辛もすごい甘く作ったりとか」

楽しさは、画面を超えていく

「楽しいのが結局続くコツ」は、自分だけの話ではなかった。高校生の頃、家族総出で「家二郎」に挑んだことがあった。豚の骨を割るために妹が家の前でトンカチを振るい、二郎系に欠かせないオーションという特殊な強力粉を取り寄せ、製麺機まで買い揃えて麺を打った。骨のスープから作り切った、本気の一杯だ。

その動画を投稿してしばらく経った頃、中学時代の先生と偶然再会した。「あの動画を見て俺も同じ製麺機買ったよ」と言われたという。

楽しさは、画面を超えて誰かの台所を動かしていた。

「おいしい」の一言が、また作らせる

料理には、気持ちを動かす力がある。はるあんさん自身、それを体で知っている。

「落ち込んでる時も自分の気持ちも上げつつ、どんどん完成できるから、自分を上げてくれる。自分の気持ちも癒してくれるから、すごくいいものだなって思います」





家族から「おいしい」と言ってもらえる。その一言が次を作る力になった。動画も同じだ。視聴者からのコメントが、次の1本を撮る力になる。今、視聴者層は83歳のおばあちゃんから小学生まで幅広い。発信で気をつけているのは、見ている人の気持ちを「荒立てない」こと。料理と暮らしの話だけを、静かに届け続ける。

粉が物体になる喜びを小学生の頃に知り、それをそのまま届けようとしてきた。動画を作り続けても飽きない理由は、ずっとそこにある。

「楽しいのが結局続くコツじゃないですか」

クックパッドのポッドキャスト番組

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【ゲスト】

第72回・第73回（4月10日・17日配信） はるあんさん



料理クリエイター。



16歳のとき、YouTubeチャンネルを開設。「美味しい動画」と題して、これまでに1000本を超える動画を投稿。料理やお菓子、パンのレシピなど、誰でも簡単に楽しく美味しく作れるレシピを提案しており、同世代の女性のみならず自身の祖母世代まで、幅広い年齢層のファンから支持を得ている。「料理は楽しい！」を伝えることをモットーにYouTube、Instagram等のSNSをはじめ、テレビ、イベント、料理教室などで活動中。著書『今日食べたい一品がすぐに見つかる！はるあんのとっておきレシピ』（KADOKAWA）』『20分で夜ごはん！ はるあんのカンタン絶品献立』（宝島社）『はるあんの冷蔵庫からっぽおかず: のこりモノで大満足！』（主婦の友社）

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【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子





料理愛好家・料理の楽しみ共創室 部長／創業期から参画し、初代編集長としてメディアづくりに携わる。現在は、料理家や生産者といった食のつくり手の声を届ける活動を行っている。「日経ウーマンオブザイヤー2010」受賞。

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この記事はクックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』の配信内容を再編集した記事です。