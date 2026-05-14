2児のシングルマザーでモデルの重川茉弥（22）が13日、Instagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】重川茉弥のタトゥーが見えるドレス姿

重川は2020年、16歳の時に恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅんと結婚。同年7月に第1子となる長女、2022年11月には第2子となる長男が誕生したが、2025年2月に離婚を公表。その後まえだはホストに転身し、話題にもなった。

これまでInstagramで、日常の様子を発信してきた重川。一軒家の新居を購入したことや、子どもたちとともにレゴランドに行く姿なども公開してきた。

タトゥーが見えるドレス姿に反響

2026年5月13日の投稿では、デコルテや手首にタトゥーがチラ見えする撮影オフショットを披露。「ドレス全部かわいくて、いつも着るのたのしい。そしてヘアアレンジがAI並でほんとに天才」とコメントしている。

この投稿には「まってもうほんまにやばい言葉でん」「ほんまにかわいすぎてむり」「オーラやばい誰よりも可愛い」「ふつーに顔よすぎてAIレベル」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）