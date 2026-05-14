◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)

日本ハムがロッテとの3連戦最終戦に敗れました。

この日の先発は細野晴希投手。先頭からヒットで出塁を許すと、後続をゴロに打ち取りながらも進塁を許し、西川史礁選手の先制タイムリーを浴びます。その後は2アウトまで追い込むも、佐藤都志也選手の一発を浴び失点。初回に3点を失いました。

直後には日本ハム打線も奮起。前日プロ初ホームランを放ち、今日もマスクをかぶってリードする進藤勇也選手がタイムリーを放ち2点差とします。

状態を持ち直し粘投を続けた細野投手でしたが、6回に西川選手のソロホームランを浴び失点。7回には3番手・齋藤友貴哉投手が小川龍成選手のタイムリーを浴び、リードを4点と離されました。

反撃に転じたい日本ハム打線でしたが、対する先発・西野勇士投手の前に好機がつかめず。3回からは4イニング連続で三者凡退とされるなど、抑えこまれます。

それでも9回には意地の反撃。まずは先頭・淺間大基選手が西野投手をとらえソロホームラン。これでマウンドから引きずりおろすと、2番手・横山陸人投手を前にも清宮幸太郎選手がライトポール直撃のホームランを放ちます。これで2点差まで迫った日本ハム打線。水野達稀選手の死球、郡司裕也選手のヒットなどでさらなる好機をつくるも、反撃届かず敗れました。