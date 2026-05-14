フリーアナウンサーの武田真一（58）が14日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）で、中東情勢悪化によるナフサ不足について言及した。

番組では、エアコンやネッククーラー、ビーチサンダルなどの夏の必需品がナフサ不足の影響で値上がりする可能性があると報道。カルビーが「ポテトチップス」など主力商品の包装を今月25日の週から順次、白黒に変えると発表したことにも触れた。

武田アナは「政府は、ナフサは十分な量が確保できているんだと言っていますけれども、この影響はどこまで広がるんでしょうか」とコメント。「本当に不思議なのは政府は大丈夫と言っているのに、ポテトチップスのパッケージがモノクロ…びっくりしますよね。何でこんなことになっているのか、ハテナだらけですけど」と疑問を口にした。

番組には石油化学コンサルタントの柳本浩希氏が出演し、「ナフサ自体は日本の化学メーカーはお金を出せば買える状態。不足しているという文言は必ずしも正しくない」と解説。“ナフサ危機”の要因の1つは企業の出し控えだとし、「石油化学メーカーがナフサの高騰を受けて値上げとともに供給の不安定性を加工メーカーに伝えている段階。そうなってくると加工メーカーはより長期で供給を考えるので、不安感から生産を落とさざるを得ない。そうなると製品メーカーへ供給される量も細っていってしまう。製品メーカーとしては製品の出荷を止めるわけにいかないので予防的措置としていろんな工夫をしながら商品の供給を止めないようにしている」と流れを説明した。

武田アナは「政府は来年まで大丈夫だと言っているけど企業はもうちょっと先まで見越してリスクを減らそうとしているということ？」と聞くと、柳本氏は「そうですね」とうなずく。

柳本氏は出し控え以外にも要因があるとし、「不安になってくると各段階で需要家が原料をもっと欲しいとなる。買い占めみたいな事象も消費者やメーカーの段階で起きていることも足元の供給ひっ迫を裏付けている」。また、十分な備蓄原油を持たない海外の国のメーカーがナフサ由来の製品を生産できないことによる影響も指摘した。