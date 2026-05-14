サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が14日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。負傷が伝えられている日本代表MF三笘薫（28＝ブライトン）に言及した。

15日にはW杯北中米大会に臨む日本代表のメンバー発表会見が行われる。会見前日の放送だっだけに、柿谷氏は三笘の話題になると、「いや〜…もう…本当に…」と言葉を失っていた。

三笘は11日のウルバーハンプトン戦で負傷。後半10分、左サイドで走りながらロングボールに反応し、右肩付近でトラップした直後だった。左手は左太腿裏を押さえ、ピッチに倒れ込む。仰向けになって両手で顔を覆い、駆け寄ったチームメートも悲痛な表情。医療スタッフの措置を受け、3分後には自力でピッチを去ったが、左足を引きずっていた。

柿谷氏は「ハムストリング（太もも裏）じゃなくて太もも前だったらよかったんですけど。もも前だったら1カ月もかからず（復帰していた）だと思う」と言及。「1番軽くても復帰まで2、3週間かかる。復帰を急いでしまうと再発もしやすい部位なので。今大会に全てをかけるという準備をしていると思うんですけど、こればっかりは三笘選手とメディカルの判断に任せるしかないので。いや〜…でもこれはショックでした」と語っていた。