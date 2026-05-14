◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)

ロッテが初回のリードを守り切り、同一カード3連敗を阻止しました。

この日の先発マウンドにあがったのは西野勇士投手。1アウトからヒットを浴びるも無失点の立ち上がりとします。これを援護したいロッテ打線は初回から奮起。対する日本ハム・細野晴希投手を前に、1番・郄部瑛斗選手がヒットで出塁すると、続く小川龍成選手が進塁打で好機をつくります。続いて打席に向かったのは、なかなか好機で快音が響いていなかった西川史礁選手。初球のストレートをとらえ、約3週間ぶりの打点となる先制タイムリーを放ちました。さらに2アウト1塁の場面では、佐藤都志也選手が2ランホームラン。初回に3点をリードします。

直後には1点を返されるも、西野投手は状態をあげ好投を継続。3回からは4イニング連続で三者凡退に抑えるなど、日本ハムに反撃の糸口をつかませません。球数少なく9回のマウンドにもあがるも、ここで日本ハム打線が奮起。先頭で迎えた淺間大基選手のソロホームランを浴びます。ここでサブロー監督は決断しスイッチ。西野投手は2年ぶりの完投とはならず、マウンドを降りました。

続く横山陸人投手が、清宮幸太郎選手の一発を浴び2点差まで追い込まれるも、さらなる得点は許さずゲームセット。西野投手は2年ぶりの勝利をあげ、同一カード3連敗も阻止しました。