まだ覚醒前の昼頃。この日のたっちゃんは、ママさんに開けてもらったベランダで枯れ草相手にハンター遊びをしたり、日向ぼっこをしながら毛づくろいをしたり。最後はお昼寝をして、穏やかに過ごしていたといいます。

夜の大覚醒！

ところがその夜、ハイテンションで動きまくるたっちゃんの姿が！猛スピードで走りながらの1回転やロケットダッシュなど、躍動感溢れる姿を見せ、尻尾も膨らみ大興奮といったご様子。なんとも見応えのあるひとり大運動会です。

ハイ状態による驚異の回復力をもとに、ママさんにも絡んで盛り上がっていたというたっちゃん。そして、パパさんが2階へ行ってしまうと、さらにクセの強い行動に出たそうです。

寂しがり屋のたっちゃん

丸い人形を咥えたまま鳴くたっちゃんは、何かを訴えるようにママさんの目の前に来ては離れる…を繰り返していたそう。これは寂しくなった時のたっちゃん独自の行動だそうで、落ち着かせるにはママさんの腕が必要なのだといいます。

腕が差し出された瞬間、たっちゃんは前足と後ろ足全てで一心不乱にふみふみ。人形も口から離さず、ママさんの肩や頭にお尻を押し付け、どうやらポジショニングにもこだわりがあるようです。

ツッコミどころが多すぎるというか、表情がいたって真剣なところも笑いを誘いますね。面白さと可愛さ満載なたっちゃんの大覚醒なのでした。

投稿には「たっちゃん相変わらず可愛すぎる♡癒されました」「あんなに素早く動けるの驚きです！」「こんなに可愛いたっちゃん見られるなんて♡」「猫って突如覚醒しますよね！特に夜にw」「たっちゃんのかわいい生態が見られて嬉しかったです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、たっちゃんと妹分の黒猫「みちこ」ちゃんの日常の様子が投稿されています。個性溢れる女子猫ふたりとの楽しい日々の様子を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。