猫から頼みごとがあるときのサイン5つ

猫が飼い主に何かを訴えたいときの表現方法は、猫それぞれの性格によって多岐にわたります。基本的には、飼い主との間で有効だと感じた方法を取り入れているようですが、気づいていますか？

そんな猫のお願い行動のバリエーションを見ていきましょう。愛猫がよく見せる仕草も含まれているはずです。

1.じっと見つめる

呼びかけのアクションをせず、飼い主が気づくまでじっと見ているのは、控えめな猫がよくやる仕草です。

ほかの人から見れば「この猫は、何を考えているのかわからない」と感じてしまいますが、多くの場合で飼い主がこまめにお世話をしていて、猫の方からあれこれ要求せずに満足できているため、たまに頼みごとがあっても猫は強く呼びかけないのでしょう。

このような飼い主さんは、じっと見てくる猫に対して「どうしたの？」と話しかけてしまいますが、猫はそれがわかっているのです。

2.前足でチョンチョンと触れる

特定のお願いがあるときやしっかり気づいてほしい時には、二本足で立ち上がり、前足でチョンチョンと触れてくることがあります。人も背中を向けている人を呼ぶときに、肩をポンと叩きますよね。

猫もこのようなアクションで、飼い主が気づくことを知っているのです。自分の要求が明確にわかっている猫に多い行動です。

気づかずに無視をするとぎゅっと爪を立てたり、触れる回数が増えたりすることもある直接的なアピールです。

3.頭や体を強く擦りつける

帰宅時の足元へのすり寄りは、自分のニオイをつけて再会の喜びや「おかえり」の挨拶の意味がありますが、頼みごとがあるときにもわかりやすくスリスリと頭や体を強くこすりつけてきます。

甘えた仕草で頼みごとがあることを表現するのは、甘えん坊の猫に多く、その内容も「かまって欲しい」「一緒に遊びたい」「甘えたい」というお願いが多々あります。

気持ちを正直に表現できるのは、飼い主さんにかわいがられて信頼を置いているから。親愛の情を示しつつ、独占欲を込めた要求です。

4.声を出して訴える

人間は言葉でコミュニケーションするのだということを理解している猫は、「ニャン」という短く高い呼びかけの声で、飼い主の注意を引こうとします。

人がすぐに反応する場合には、あまり鳴かずに済みますが、気づかなかったり無視されたり、あるいは「ちょっと待ってね」などといつまでも待たされていると「ニャーーーッ」としつこく大きな声で鳴き始めるでしょう。

猫は自分の鳴き声のバリエーションが、飼い主の関心を引くことを理解しているのです。賢いですね。

5.特定の場所へ誘導する

これまでのサインを駆使して飼い主を呼び止め、自分の要求に応じて特定の場所にまで人間を誘導することもあります。

ごはんの場所やおもちゃのある方へ歩き出し、飼い主がついてきているか何度も振り返って確認するのは、絶対に自分の頼みごとを聞いてほしいという明確な目的があるのです。

中には、人は猫の下僕と言わんばかりに連れていく猫もいますが、飼い主としては猫が明確に要求を教えてくれるのはありがたいこと。愛猫が満足するまでお願いを聞いてあげましょう。

猫の要求を見分けるコツと適切な対処法

猫が何か頼みごとがあり、特定の場所に連れていかれたときは明快ですが、それ以外の行動をしていたのに気づいたら、何が目的なのかを見極めることが重要です。一度でわからなくても、「アレかな、コレかな」と選択肢を持っていることが結果的に正解にたどり着きやすくなります。

推測するときの基本は「時間帯」「場所」「対象物」です。

たとえば、前回の食事から4時間以上経つと空腹を感じることがあります。特に普段猫が食事をしている場所であれば、食べ物の要求が考えられます。

また、起床時や帰宅時には、コミュニケーションがしたいのかもしれません。少しでも触れ合いの時間を持つとよいでしょう。朝夕の猫が活発な時間帯やおもちゃの近くでのお願いは、遊んでほしいことが多いので、しっかり遊んで運動不足も解消させましょう。

ただし、猫のすべての要求に、なんでもかんでも即座に応じるのも問題です。猫の性格によっては、わがままが顕著になり、あとになって問題行動につながる恐れがあります。まずは飼い主さんが生活に必要なことを優先しましょう。適切な食事や飲み水、清潔なトイレの維持などができていれば、多少の無視も愛猫は理解できるでしょう。

まとめ

猫の要求サインは、個体によって千差万別ですが、猫の性格や頼みごとの頻度・重要度などで自分の愛猫がどのパターンを使うのかを日頃からよく観察しておきましょう。

季節によっては、とんでもなく朝早い時間に要求されることもあるかもしれませんが、重要なのは飼い主さんが自分の生活を守りつつ、猫のニーズを無視しすぎないバランスです。

猫の中には、食事や排泄など生きるために必要なこと以外の高度な要求をする猫もいます。猫を一般化しすぎず、そして人間目線で擬人化しすぎず、適切に対応するようにしましょう。