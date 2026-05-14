今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」に投稿された、大型長毛猫のボス吉くんのブラッシングの様子です。記事執筆時点で21万回再生を記録しており、「毎回毛量にびっくりしちゃう」「されるがままで気持ちよさそう」「可愛いが罪レベル」といった声が寄せられました。

【動画：長毛種の大型猫を『ブラッシング』した結果…衝撃的な『抜け毛の量』】

アザラシベッドでくつろぐボス吉くん

登場するのは、大型の長毛猫・ボス吉くんです。この日はボス吉くんのブラッシングの日。お気に入りのアザラシベッドをふみふみしながら、くつろいだ様子でお手入れ前の時間を過ごしていたといいます。

やがてベッドから降りて横たわると、前足を伸ばしたり引っ込めたりしながら、飼い主さんをじっと見つめていたそうです。「さあ、始めてくれ」と言っているかのような姿からは、お手入れに慣れた様子がうかがえます。

驚きの毛量…抜け毛に囲まれるボス吉くん

その後、ボス吉くんは再びアザラシベッドの上へ。横になったところで、ブラッシングが始まったそうです。ブラシをひとなでするだけで毛がごっそり抜け、抜けた毛はすぐにボス吉くんの周りを囲むほどになったのだとか。

ボス吉くんは目を細め、気持ちよさそうな表情を浮かべていたそうです。飼い主さんは途中から別のブラシも使い、全身を丁寧にお手入れ。しっぽや足先のお手入れ中も、ボス吉くんはされるがまま、おとなしく身を任せていたそう。

抜け毛をふみふみで退治？

お手入れが終わる頃には、大きな抜け毛の山ができていたといいます。ボス吉くんはアザラシベッドの上で前足を舐めて、くつろいでいたそう。ベッドから降りて自分の抜け毛のニオイをかぐ姿も見られたのだとか。

その後、飼い主さんは抜け毛を使ってアザラシの人形を作ったそうです。「踏みつぶして退治しちゃおう」と声をかけられると、ボス吉くんは抜け毛人形をふみふみ。最後は元のふわふわの抜け毛に戻ったのでした。

投稿には「気持ちよさそうに身を委ねててホントかわいい」「至福の全身マッサージなんですね」「毛の量より最後まで抵抗せずに身を委ねてる事に驚くよ」「飼い主様ゴットハンドテクすぎる」「主、頼む、って感じすごい好き」「毎年見てるのに毎回毛量にびっくりしちゃう」といったコメントが寄せられました。大量の冬毛が抜ける様子や、飼い主さんに身をゆだねるボス吉くんの姿に、多くの人が驚き癒やされたようです。

YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」では、ボス吉くんをはじめとする猫ちゃんたちと、DIY好きな飼い主さんの日常が投稿されています。猫ちゃんとの暮らしを快適にするアイデアも紹介されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。