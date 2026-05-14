アイドルグループ「#Mooove!」にサポートメンバーとして加入した七海りおが12日、滝行に挑戦する姿を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】頭上からたたきつける水 想像以上の圧 立ってるだけですごっ

七海は「人生初めての滝行」と記し、ずぶ濡れになったショットを投稿。2枚目には滝行に臨んでいるシーンを撮影したカットを公開したが、映像ではすさまじい音が聞こえ、水量も勢いもアイドル用の初級編といったレベルではない。体を前かがみにして必死にこらえている様子が分かる。さらに滝行を終えて、タオルを手に達成感を漂わせる表情のショットも披露した。



23日に都内で開催するグループの3周年ライブに向けて成功祈願として行ったもので、12日更新の「#Mooove!」の公式X(旧ツイッター)では「すごいパワーをいただいて、 3周年ワンマン必ず大成功させます」と記されている。また、滝行の様子はライブ配信もされた。



ファンからは「美女9人での滝行ですか」「頑張ったね」「滝行後の写真、カワイイ」の声。七海は3日に投稿したXで「#Mooove!」加入について、「サポートメンバーという立場ではありますが、これまでの歴史を大切にしながら、少しでも力になれるよう精一杯努力していきます！」と決意をつづっている。



（よろず～ニュース編集部）