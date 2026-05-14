アイドルグループ・INUWASI(いぬわし)のメンバー、はのんまゆ、すずめが11日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した。



【写真】驚くほどの透明感 白ワンピの膨らみにハート持ってかれちゃう

はのんは7日のインスタグラムで「5/11(月)発売の『ヤングマガジン』表紙が解禁されたよー！」と写真をつけて告知。「みんなの応援のおかげで 最速で表紙に帰ってきました！」と続けた。はのんとすずめの2人は1月26日発売のヤンマガでも表紙を飾っている。



発売当日には赤のスイムウェアから双丘がこぼれんばかりの刺激的なショットをアップ。「みんなゲットしてくれた～？？」と呼びかけ、翌12日にはX(旧ツイッター)で「みんな早速ヤンマガ沢山ゲットしてくれてありがとう～！ゲット報告見るたびにすっごく嬉しくなる！ 表紙に自分がいるの見るたびにびっくりする、みんなの応援を形にできて本当に嬉しい、ありがとう」と感謝した。



すずめも11日にインスタグラムで「有り難いことに最速で2度目の表紙。幸せです！ ゲットしてくれた報告嬉しくてニコニコしてるよ!!」と記し、「普段はINUWASI(いぬわし)というアイドルグループで活動しているから、このグラビア活動を通してグループを知ってもらえたり、自分の挑戦がグループに繋がるように頑張りたいな!!」と思いをつづっている。



（よろず～ニュース編集部）