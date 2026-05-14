『探偵！ナイトスクープ』ピッタリの“擬音語”調査…専門家も登場 「おならの音」「爆破の音」を新たな文字で表現
あす15日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル）では、間寛平探偵が「擬音語の常識を考え直そう」を調査する。
【動画】あす放送『探偵！ナイトスクープ』予告映像
依頼者は大阪府の女子大学生（19）。今回の依頼は、「音を表す文字」擬音語について。私たちは当たり前のように、手を叩く時は「パン」という文字、ドアをノックする時は「コンコン」という文字を使っている。このように、世の中の音は文字で表すことができるが、今すでにある文字より、もっとピッタリの文字があるのではないだろうか。
依頼者が友人と話している時にふと疑問に思い、「これを文字で表すと？」とお互いにその場でいろいろ音を出してみた。そうすると、今すでにある文字より、もっとピッタリの文字があるような気がしてきた。「もっとピッタリの文字」を一緒に探してもらえないだろうか、というもの。
この依頼を調査する寛平探偵は、これまでいろいろな擬音を作ってきたので得意だと豪語。さらに、オノマトペ研究家の藤野先生、千葉音声研究所の村岡先生も加わり、依頼者と友人が出す「音」を新たな文字で表現していく。
「指をならす音」「犬の鳴き声」「おならの音」にはじまり、「そばをすする音」「木魚の音」「爆破の音」までを実際に体験するが、聞こえ方や感性は三者三様。これまでにない、“もっとピッタリな”新たな擬音語が生まれる（!?）。
【動画】あす放送『探偵！ナイトスクープ』予告映像
依頼者は大阪府の女子大学生（19）。今回の依頼は、「音を表す文字」擬音語について。私たちは当たり前のように、手を叩く時は「パン」という文字、ドアをノックする時は「コンコン」という文字を使っている。このように、世の中の音は文字で表すことができるが、今すでにある文字より、もっとピッタリの文字があるのではないだろうか。
この依頼を調査する寛平探偵は、これまでいろいろな擬音を作ってきたので得意だと豪語。さらに、オノマトペ研究家の藤野先生、千葉音声研究所の村岡先生も加わり、依頼者と友人が出す「音」を新たな文字で表現していく。
「指をならす音」「犬の鳴き声」「おならの音」にはじまり、「そばをすする音」「木魚の音」「爆破の音」までを実際に体験するが、聞こえ方や感性は三者三様。これまでにない、“もっとピッタリな”新たな擬音語が生まれる（!?）。