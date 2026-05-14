8日に結党1年を迎えたチームみらい。AIエンジニアの安野貴博氏が2025年の参院選前に立ち上げると、安野氏自身が当選して国政政党となり、今年2月の衆院選では安野氏の東大時代の同級生や仕事でつながりのあった人物らを擁立。一気に11人を当選させたという異色の政党だが、党勢拡大と党の運営は、ここからが正念場になりそうだ。

まず、一気に党内の議員数が増えたことにより、党のガバナンスと議員個人の言動や発信のバランスをとることが課題となっている。チームみらい関係者は「党内の議員のなかでも、安野氏が都知事選に出たころから手伝ってきたメンバー、もっと言えば中高時代の同級生から、最近関わるようになったメンバーまで差がある。そのため、チームみらいの理念や政策への理解度や説明力にムラがあり、全員をメディアの前に堂々と出すことは意図的に避けてきた」と認める。

それゆえ、30代中心の政党であるにもかかわらず、SNSなどでの個人の発信は決して多くなく「守りの姿勢」が目立つ。中心的な役職には、安野氏が20代のころから仕事を通じて関係が深い高山聡史幹事長や、開成高校時代の同級生、峰島侑也国会対策委員長を就けるなど、安野氏と長い付き合いの人物を抜てきする傾向にある。

チームみらい幹部は参院選前から「党内にあまりにも名門中高一貫校や東大出身者が多く、有権者に引かれてしまう」と懸念していたが、衆院選を経て「名門中高・東大」以外のバックグラウンドの議員が複数誕生しても、党の多様性を十分に打ち出せているとは言い難い状況だ。

チームのSlackに「スパイ」が潜入

また、党の規模が大きくなるにしたがって、安野氏の東京都知事選出馬（2024年）のころから続けていた、チームのSlack（会話型プラットフォーム）にサポーターが入り、皆が意見を出し合う文化にも暗雲が立ちこめる。

都知事選当初の安野氏はほぼ無名だったため、積極的にサポーターを募っていたが、誰でも入れることが災いし、Slackに潜り込んでチームみらいの現状や方針を知ろうとする「スパイ」も現れるようになった。

そのため、年齢や職業、コミットの頻度にかかわらずサポーターたちと党を作り上げていく雰囲気が少しずつ変化し、党は情報管理に敏感になっている。そうした背景から、安野氏や所属議員の秘書の募集にあたっても、東大時代の同級生など、信頼できる気心知れた知人に声をかけてきたという。

このような党の現状には、「既存政党化している」「内輪で完結しがちだ」との批判も寄せられる。チームみらいは「日本一若い国政政党」をアピールし、都市部の無党派層を中心に期待を集めてきた。

「国会用語も、国会での立ち居振る舞いのルールも全然わからなかったので、国会職員に耳打ちして教えてもらって助かった」（チームみらい関係者）というくらい、良くも悪くも永田町の常識にまみれていないスタートアップ政党として歩んできたが、守りの姿勢が強くなりすぎると、支持者から幻滅されるリスクにさらされる。

2027年の統一地方選、2028年の参院選と、勢力拡大を目指すチームみらいだが、これまでも第三極的な立ち位置の政党は、ブームが過ぎ去ると解党や他党への合流などに終わるケースが多かった。チームみらいの未来はいかに。

文/中村まほ 内外タイムス