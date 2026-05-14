落語家の桂春蝶（５１）が１４日、大阪市内で「桂春蝶独演会 落語で伝えたい想い第十二作 それゆけ、タイガース！」（６月１３〜１４日、２０〜２１日、大阪・扇町ミュージアムキューブＣＵＢＥ０１）の発表会見を行った。

２０１３年から始まった創作落語の「落語で伝えたい想い」シリーズ。１２作目はプロ野球・阪神を題材にした。父で、９３年に５１歳で死去した２代目桂春蝶は熱狂的阪神ファン。「落語よりも阪神タイガース」だった父を述懐した。「２代目春蝶にささぐ一席。阪神をテーマにして作れないか」と制作。戦前からの父の生涯と、１９８５年の阪神Ｖの大阪の街を落語にした。

自身も「夜中１時に帰ってきても（試合を）録画したものを毎日見てます」と語る虎党だが、中学時代、猛虎愛が揺らいだこともあった。

「青がかっこよくて中日ファンになりたい」と父に告げると「何ともいえない寂しそうな顔で、金庫から１００万円を出し、『これで出ていってください』と言われた」と明かした。

独演会を前に「今までは父が前を向いて『こっちやで、こっちやで』と言ってくれていた気がする」と、手招きをするしぐさで亡き父を思った春蝶。「ここからは『後ろでちゃんと見守ってあげるから、一人で（父が）生きたことのない時代を生きていってくれ』と言ってもらえている」と神妙に語った。