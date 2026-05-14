◇女子ゴルフ マイナビカップ最終日（2026年5月14日 山梨県 富士桜CC＝6240ヤード、パー72）

女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」第5戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の10位から出た林亜莉奈が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算4アンダーで逆転優勝。ツアー3勝目を挙げた。

雷雨のため中断もあった最終日。林が終盤のバーディーラッシュで鮮やかな逆転優勝を飾った。

前半は全ホールパー。6位で折り返した。12番で初バーディーを奪い「トップ3は狙える」と勢い付いた。

15番のバーディーでトップを捉えたが「トップに並んだのは知っていたけど、富士桜は難しいし、最終ホールは苦手意識あったので崩さないようにと思った」と冷静に終盤を迎えた。

17番パー5で残り110ヤードからの第3打をピン横2メートルにつけると、最終18番では残り154ヤードから8Iで手前2メートルにつけた。連続バーディーフィニッシュで優勝を決めた。

「今までは大事な場面でミスが多かったので自信になった。緊張した場面で、自分の一番納得いくショットができたのは初めてだから、この感触を忘れないようにしたい」。林は満足そうに話した。