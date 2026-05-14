【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは毎日の家事
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物流の拠点となる建物、日常的な家事、そして便利な家電という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□こ
せい□□
かん□□き
ヒント：物や荷物を安全に保管しておくための建物、部屋などをきれいにする作業、そして濡れた衣類などの水分を飛ばす装置を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そう」を入れると、次のようになります。
そうこ（倉庫）
せいそう（清掃）
かんそうき（乾燥機）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、たくさんの荷物が集まる物流の拠点、生活空間を美しく保つための活動、そして忙しい現代の家事を支える便利な道具を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物流の拠点となる建物、日常的な家事、そして便利な家電という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□こ
せい□□
かん□□き
ヒント：物や荷物を安全に保管しておくための建物、部屋などをきれいにする作業、そして濡れた衣類などの水分を飛ばす装置を思い浮かべてみてください。
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正解：そう正解は「そう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そう」を入れると、次のようになります。
そうこ（倉庫）
せいそう（清掃）
かんそうき（乾燥機）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、たくさんの荷物が集まる物流の拠点、生活空間を美しく保つための活動、そして忙しい現代の家事を支える便利な道具を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)