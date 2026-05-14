好きな「STARTO社の同期コンビ」ランキング！ 2位「中島健人×菊池風磨」を抑えた1位は？
活動してきたグループや分野は違っていても、同期という共通点でつながるSTARTO社タレントたち。気心の知れた空気感や長年の信頼関係に、魅力を感じる人も少なくありません。
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きなSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、中島健人さんと菊池風磨さんです。2008年4月に入所した同期コンビで、「ふまけん」の愛称でおなじみ。2011年に「Sexy Zone」としてデビューすると、左右対称の立ち位置となるシンメトリーとしても絶大な人気を誇りました。
正統派王子様の中島さんと、ヤンチャな印象のある菊池さんという正反対なキャラクターや、ライバルのような関係性が魅力。現在、中島さんはソロに、菊池さんは「timelesz」の中核メンバーとして活躍しています。
回答者からは「同じグループでの活動が長く、息の合ったやり取りや信頼関係が見ていて伝わるため」(30代男性／神奈川県)、「今は別活動になってしまいましたが、ジュニアの頃から「ふまけん」が好きでした」(20代女性／広島県)、「ふまけんの「背中合わせ」は喜怒哀楽すべての感情が動きます」(30代女性／長野県)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「SUPER EIGHT」の村上信五さんと横山裕さんです。同日に事務所のオーディションを受けた同期で、2004年に「関ジャニ∞（現・SUPER EIGHT）」としてデビュー。「ヨコヒナ」の愛称で親しまれ、約30年という月日を共にしています。
横山さんがチャリティーランナーを務めた『24時間テレビ48』（日本テレビ系）では、ゴール目前で横山さんに駆け寄る村上さんの姿が。2人の絆が感じられるシーンは、多くのファンの涙を誘いました。
回答コメントでは「同期とは知らなかったが、2人とも飾らずいつまでも関西のお兄ちゃんたちというイメージで好感が持てる」(40代女性／神奈川県)、「わちゃわちゃしていてみていてとても楽しい気持ちになる」(30代女性／京都府)、「以前エイターで、ライブでの掛け合いなどで楽しんだから」(50代女性／千葉県などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きなSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！
2位：中島健人×菊池風磨／47票
2位にランクインしたのは、中島健人さんと菊池風磨さんです。2008年4月に入所した同期コンビで、「ふまけん」の愛称でおなじみ。2011年に「Sexy Zone」としてデビューすると、左右対称の立ち位置となるシンメトリーとしても絶大な人気を誇りました。
正統派王子様の中島さんと、ヤンチャな印象のある菊池さんという正反対なキャラクターや、ライバルのような関係性が魅力。現在、中島さんはソロに、菊池さんは「timelesz」の中核メンバーとして活躍しています。
回答者からは「同じグループでの活動が長く、息の合ったやり取りや信頼関係が見ていて伝わるため」(30代男性／神奈川県)、「今は別活動になってしまいましたが、ジュニアの頃から「ふまけん」が好きでした」(20代女性／広島県)、「ふまけんの「背中合わせ」は喜怒哀楽すべての感情が動きます」(30代女性／長野県)といったコメントが寄せられています。
1位：村上信五×横山裕／64票
1位にランクインしたのは、「SUPER EIGHT」の村上信五さんと横山裕さんです。同日に事務所のオーディションを受けた同期で、2004年に「関ジャニ∞（現・SUPER EIGHT）」としてデビュー。「ヨコヒナ」の愛称で親しまれ、約30年という月日を共にしています。
横山さんがチャリティーランナーを務めた『24時間テレビ48』（日本テレビ系）では、ゴール目前で横山さんに駆け寄る村上さんの姿が。2人の絆が感じられるシーンは、多くのファンの涙を誘いました。
回答コメントでは「同期とは知らなかったが、2人とも飾らずいつまでも関西のお兄ちゃんたちというイメージで好感が持てる」(40代女性／神奈川県)、「わちゃわちゃしていてみていてとても楽しい気持ちになる」(30代女性／京都府)、「以前エイターで、ライブでの掛け合いなどで楽しんだから」(50代女性／千葉県などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)