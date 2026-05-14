人気インフルエンサーのちーまきさん（20）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。また、デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『ちーまき このままでいいんだよ。』が5月25日に発売予定です。



【写真】ブラをずらして下乳や美谷間を披露 高校退学したグラエンサーの垂涎ボディ

PARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



【ちーまきさんプロフィル】

2005年9月27日生まれ、福井県出身。身長157cm。SNSでの下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり話題に。18歳でグラビアデビューを果たすと、各誌を席巻。ファースト写真集『ハニーバニー』が発売中。公式Ｘ：＠116tn_1 公式Instagram：@116tn_