接客業で立ち仕事をしているAさんは、限られた休憩時間を同僚のBさんと2人で過ごすことが多いです。その休憩時間での会話で、Bさんは頻繁に強い否定や断定的な発言をすることが多く、Aさんは悩んでいました。



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例えば食べ物の話をすると「それおいしくない」と言われ、日常生活の話をしていても「それは間違っている」とAさんが思っていることを否定されてしまいます。Bさん自身には悪気がなさそうですが、自分の価値観を押し通す発言にAさんは心労を募らせていました。



あまりの苦痛に会話を避けようとしても、同じ休憩室にいるなかで30分間以上ずっと無言で過ごすのも苦痛です。AさんはBさんと過ごす休憩時間にどのような対応をすればよいのでしょうか。産業カウンセラーの中村菜月さんに話を聞きました。



感じよく距離を取ることは働き続けるためのセルフケアの1つ

ー休憩時間の会話がストレスになる場合でも、会話を続けるべきでしょうか？それとも距離を取っても問題ないのでしょうか？



無理に会話を続ける必要はありません。休憩時間は本来、心身を回復させるための時間なので、安心して過ごせる環境に身を置くことをおすすめします。



Aさんのように、相手に悪気がなくてもストレスに感じる発言が続く場合、気づかないうちに心理的な負担が蓄積されやすくなります。その状態で無理に会話を続けると、休息の質が下がるだけでなく、仕事中の集中力や意欲にも影響する可能性があります。



たとえば「行きたいところがあるので」と一言添えてひとりで過ごしたり、スマートフォン操作や読書など会話をしない休憩の過ごし方を選んだりと、無理のない範囲で距離をとりましょう。



休憩のタイミングや場所を少しずらすのも1つの方法です。感じよく距離を取ることは、対人関係を壊す行為ではなく、安定して働き続けるためのセルフケアの1つです。そのように捉えることで、必要以上の罪悪感を抱かずに行動しやすくなります。



ー相手を傷つけず、自分も消耗しない“受け流し方”や返し方のコツがあれば教えてください。



ポイントは、「受け入れる」のではなく「受け止める」ことです。率直に意見を言うタイプの方は、「自分の考えを述べているだけ」という認識であることが多く、相手を否定している自覚がない場合もあります。そのため、すべてを受け入れてしまうと受け手側の負担が大きくなりやすい傾向があります。



大切なのは、相手の言葉をそのまま受け入れるのではなく、「そういう考えもある」と一度受け止めたうえで、自分の中で線引きをすることです。



具体的には、「そういう考え方もありますね」「なるほど、参考になります」「私はけっこう好きなんですけどね」といったように、「軽く受け止めつつ、自分の立場もやんわり伝える」返し方がおすすめです。



また、リアクションは最小限にとどめ、会話を広げすぎないことも大切です。「きちんと返さなければ」と思いすぎず、受け流すコミュニケーションを意識することで、心理的な消耗を防ぐことができます。



ー仕事自体は問題ないのに、人間関係で精神的に疲れる場合、どの段階で上司や外部相談を検討すべきでしょうか



ひとつの目安として、「休んでも回復しない疲れが続く場合」や「職場に向かうこと自体が少しつらいと感じ始めた場合」は、相談を考えてみてもよいタイミングです。人間関係のストレスは、最初は小さな違和感でも、積み重なることで心や体に影響が出てしまうことがあります。



初期の段階では、距離の取り方の工夫や信頼できる同僚に少し話す、といった対応で様子を見てみましょう。ただ、気分の落ち込みが続き、睡眠や体調に影響が出ている場合、無理をせず、上司や外部の相談窓口を頼ることも大切です。自分だけでは抱えきれないサインの可能性があります。



「これくらいで相談していいのかな」と迷う方も多いのですが、安心して働ける状態を保つことも、長く働き続けるうえでとても大切なことです。少しでも負担を軽くするために、早めに誰かに頼るという選択肢も、ぜひ持っておいていただけたらと思います。



◆中村菜月（なかむら・なつき） 国家資格キャリアコンサルタント／産業カウンセラー

美容業界で10年の経験を積む中で、女性の働き方やメンタルケアの重要性を実感し、現在は女性のキャリア支援に従事。オンラインキャリアスクールにてカウンセリングやコーチングを行い、これまでに300名以上のキャリア相談に対応している。

自己分析をもとに、価値観や強みを言語化し、「自分の気持ちを大切にした働き方」をサポート。「自分のトリセツづくり」など、自己理解や働き方に関するワークショップも開催している。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）