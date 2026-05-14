バラバラになった6つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分。シンプルながらも思考力を試されるアナグラムクイズは、隙間時間の脳トレに最適です。あなたは制限時間内に、隠された言葉を見つけ出せますか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字を入れ替えるだけで、驚くほど別の言葉に見えてくるから不思議ですよね。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！

問題：「う さ ほ う こ い」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う さ ほ う こ い

ヒント：最後の文字は「う」

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正解：さいこうほう

正解は「さいこうほう」でした。

▼解説
漢字では「最高峰」と書き、その山脈で最も高い山や、その分野で最も優れているものを指す言葉です。2つ含まれている「う」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きなポイントでした。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)