【アナグラムクイズ】解けると爽快！ 「う さ ほ う こ い」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字を入れ替えるだけで、驚くほど別の言葉に見えてくるから不思議ですよね。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！
う さ ほ う こ い
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
漢字では「最高峰」と書き、その山脈で最も高い山や、その分野で最も優れているものを指す言葉です。2つ含まれている「う」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きなポイントでした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を入れ替えるだけで、驚くほど別の言葉に見えてくるから不思議ですよね。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！
問題：「う さ ほ う こ い」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う さ ほ う こ い
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さいこうほう正解は「さいこうほう」でした。
漢字では「最高峰」と書き、その山脈で最も高い山や、その分野で最も優れているものを指す言葉です。2つ含まれている「う」をどこに配置するかが、正解にたどり着くための大きなポイントでした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)