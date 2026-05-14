ケンエレファント“8月発売のカプセルトイ”先行公開！ サンリオやmojojojoなど全9種が登場
アート雑貨メーカーのケンエレファントは、「mojojojo フィギュアマスコットVol．4」など、8月に発売するカプセルトイ新製品全9種類を先行公開した。
【写真】レトロでかわいい！ サンリオの新作も登場
■全国のカプセルトイ売り場で展開
今回公開されたのは、ケンエレファントおなじみの人気作家による最新商品をはじめとした、実用性とアート性を兼ね備えた新作カプセルトイ全9種類。
ラインナップには、昭和レトログッズの雰囲気をサンリオキャラクターズで表現した「サンリオキャラクターズ コインケース 第2弾」や、mojojojoの新しい仲間が新色でそろう「mojojojo フィギュアマスコットVol．4」など、人気キャラクターをデザインしたアイテムが用意される。
また、世界のソフビをミニチュア化した「HELLO IN THE WORLD!! Vol．11 クリーチャー・コレクターズ・クラブ マスコットチャーム」や、アーティスト“須藤はる奈”氏の世界観をそのまま持ち歩ける「須藤はる奈 ファンシー グッズ セレクション」といった、個性豊かなクリエイター作品がそろう。
さらに、伝統を受け継ぎながら作品を作り出す老舗窯元の九谷焼を再現した「上出長右衛門窯 ミニチュアコレクション」が登場。加えて、2026年で創立75周年を迎えた東映のオープニング映像をグッズ化した「東映ヒストリカル グッズコレクション」も展開され、ユニークなカプセルトイが並ぶ。
なお、各新製品は、全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次販売される予定だ。
【写真】レトロでかわいい！ サンリオの新作も登場
■全国のカプセルトイ売り場で展開
今回公開されたのは、ケンエレファントおなじみの人気作家による最新商品をはじめとした、実用性とアート性を兼ね備えた新作カプセルトイ全9種類。
ラインナップには、昭和レトログッズの雰囲気をサンリオキャラクターズで表現した「サンリオキャラクターズ コインケース 第2弾」や、mojojojoの新しい仲間が新色でそろう「mojojojo フィギュアマスコットVol．4」など、人気キャラクターをデザインしたアイテムが用意される。
さらに、伝統を受け継ぎながら作品を作り出す老舗窯元の九谷焼を再現した「上出長右衛門窯 ミニチュアコレクション」が登場。加えて、2026年で創立75周年を迎えた東映のオープニング映像をグッズ化した「東映ヒストリカル グッズコレクション」も展開され、ユニークなカプセルトイが並ぶ。
なお、各新製品は、全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次販売される予定だ。