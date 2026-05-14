タレントのＪＯＹが１４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。テレビの制作現場で“無駄”と思っていることについて率直な思いを明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、フジテレビの営業損益が前年の１８２億円の黒字から一転、８７億円の赤字となる中、テレビの番組作りの現場での“無駄”が様々に指摘されているという記事が紹介された。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「各局に仕事で行って、ちょっと、これは無駄じゃないかな？って思うことは？」と聞かれたＪＯＹは「タレントとして結構、無駄だなと感じるのは楽屋あいさつの風潮ですよね」と返答。

「これって来られた方も…。大御所の方とかいるじゃないですか？ あいさつに行っても別に盛り上がるわけじゃないじゃないですか？ 『いーす、よろしく』っていう、あっさりしたパターンが多いじゃないですか？ 向こうもそんなに心地いいわけじゃないし、行く方も緊張するって誰が得してるのかな？って思っちゃうんすよ」と続けたところで大島アナに「どうしてますか？ 毎回」と聞かれると「一応、芸歴上の人とかは（あいさつに）行ってますけど、前室でみんな集まった時でいいんじゃないかな？って正直思ってます」と話していた。