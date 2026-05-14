バスケットボールB2で2シーズン連続プレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズ。シーズンを総括する記者会見がきょう14日行われ、売上と入場者数が過去最高となり、最短で6年後にBリーグプレミア参入をめざすと発表しました。

今シーズンのB2で鹿児島レブナイズはレギュラーシーズンは西地区4位。プレーオフは準々決勝で敗退という結果でした。

選手のけがにも悩まされたシーズンを振り返って、鮫島和人ゼネラルマネージャーは。

（鹿児島レブナイズ 鮫島和人GM）「守備の効率の悪さ。チーム全体の共通認識が足りなかった」

一方、クラブの売上は過去最高。入場者数も初めて1試合平均3000人超

一方で、スポンサーやチケット収入などクラブの売上は過去最高の8億4000万円。入場者数も初めて1試合平均3000人を超えました。

（鹿児島レブナイズ 有川久志社長）「固定客、リピーターが増えてきたことが大きい」

Bリーグの大幅なリーグ再編。レブナイズは2部にあたる「Bリーグワン」

来シーズン大幅なリーグ再編を行うBリーグ。「プレミア」「ワン」「ネクスト」の3階層になり、レブナイズは2部にあたる「Bリーグワン」に所属。

西原商会アリーナがおよそ2年間改修に入る予定のため、来シーズンは県体育館を中心に、薩摩川内市や大隅半島など県内各地で試合を行います。

（鹿児島レブナイズ 有川久志社長）「せっかくの機会なので県内各地で試合をして鹿児島レブナイズの知名度を上げて、県全土で応援してもらえるチームになろう」

最短で2032－33シーズンのBプレミア参入を目指す

有川社長はさらに、西原商会アリーナが予定通り改修できた場合、最短で2032－33シーズンのBプレミア参入を目指すと明らかにしました。

（鹿児島レブナイズ 有川久志社長）「Bプレミアに行くという目標を現実視していて、そこで戦うためにはどれくらい売上が必要かというところまで計画に入れている」

来シーズン、どんなチームを目指す？

来シーズンのチーム編成を行う鮫島GMはどんなチームを目指すのか。

（鹿児島レブナイズ 鮫島和人GM）「ボールムーブメント（動き）。停滞する時間を無くす。自分たちのバスケットをやり切る」

新しい「Bリーグワン」は今年9月にスタートします。

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