全国のマツモトキヨシ・ココカラファインで、とってもかわいいリラックマのキャンペーンが始まります！

（写真）【リラックマ】コラボ限定のオリジナルグッズ

2026年5月16日（土）よりスタートするのは「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」。

今回は限定店舗で販売されるオリジナルグッズを中心に、気になる内容をご紹介します！

「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」開催！

マツモトキヨシ・ココカラファインの限定店舗では、オリジナルグッズ4アイテムを発売！

特に注目は手ざわり◎なもこもこポーチ。メイクポーチやトラベルポーチとしても優秀なマチあり仕様で、アイボリーとブルーの2色展開。

サイズは約140×110×40mmと、持ち運びもしやすいサイズ感です。

また、刺繍デザインがかわいい刺繍ミラーは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの4種類。直径は約75mm。いつものポーチに忍ばせておきたい♪

さらに、便利なお薬手帳ケースは、そのユニークなデザインにも大注目ですよ。

また、ランダムで手に入るステッカーセットも！ついつい集めたくなる内容です。

オリジナルグッズはいずれもなくなり次第終了。取り扱い店舗は特設サイトからご確認くださいね！

当たる＆もらえるキャンペーンにも注目！

マツモトキヨシ・ココカラファインの店舗では、当たる＆もらえるキャンペーンも多数実施！

たとえば条件金額以上のお買い上げレシートで応募できるキャンペーンでは、オリジナルぬいぐるみやオリジナルサウナハットなどが総勢500名に当たります。

専用フォームからクイズに答えることで応募できるキャンペーンでは、限定デザインのバニティポーチのプレゼントも。

また、アプリ会員限定の先着プレゼントや、対象商品を買ってもらえる数量限定先着プレゼントなど気になる内容がもりだくさん！

Xでのキャンペーンも行っていますよ。気になる方はチェックしてみて。

＊

描き下ろしデザインの顔出しパネルが限定店舗に登場するなど、リラックマ一色になる本キャンペーン。

キャンペーン自体の実施期間は2026年5月16日（土）〜7月15日（水）。先着・数量限定のものも多いため、ぜひお早めにゲットしてみてくださいね！

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※価格はすべて税込みです。

※詳しい内容は特設サイトをご確認のうえ、店舗をご利用ください。