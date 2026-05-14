総じて小動き、ドル円は１５８円手前に張り付く＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、総じて小動き。米中首脳会談が開かれるなかで、この後に控える一連の米経済指標発表を前に様子見姿勢が広がっている。ドル指数は200日移動平均線（98.534）近傍での推移が続いている。ドル円は、東京時間に増・日銀審議委員のタカ派的発言を受けて157.54付近まで急落したものの、ロンドン入り後は157.80-90レベルでの揉み合いに収束している。158円には本日のNYカットで大規模オプションが観測され、政府・日銀の介入警戒感も相まって上値を試しにくいようだ。ユーロドルは1.1705から1.1722での小動きにとどまり、節目ごとに大口オプションが控えることもあって上値が重め。ポンドドルも1.3533付近を高値に1.3504付近まで小安く推移。英3月GDPの予想外のプラス成長には反応薄で、国内政治の不透明感が重しとなっている。市場は総じて値幅を出しにくく、NY時間の米小売売上高などが次の方向性を与えるかが焦点となる。



ドル円は157円台後半での取引。ロンドン時間にはほぼ157.80台から90台に膠着している。東京市場では157.99付近まで買われたあと、増・日銀審議委員の「できる限り早い段階での利上げが望ましい」との発言を受けて一気に157.54付近まで下落した。しかし、すぐに157.90付近へと買い戻された経緯があった。市場では158円台では介入の可能性が高まると警戒ムード。また、158.00に大規模なNYカットオプションが観察されており、動きにくい状況になっている。また、この後の米小売売上高などの結果を見極めたいとのムードもあるようだ。



ユーロドルは1.17台前半での取引。本日これまでのレンジは1.1705から1.1722までと限定的な動き。そのなかで、やや上値重く推移している。ユーロ円は、東京昼過ぎに185.05付近を高値に一時184.58付近まで急落したが、ドル円と同様に185円ちょうど付近まですぐに反発した。ロンドン時間の大半は184.90付近に膠着している。対ポンドでも狭いレンジで推移している。欧州独自の材料には乏しく、米中首脳会談も無難に通過と手掛かり難だった。



ポンドドルは1.35台前半での取引。東京午後の1.3533付近を高値に、ロンドン序盤には1.3504付近まで軟化した。しかし、大台割れには至らず1.3510-20レベルで揉み合っている。ポンド円は東京昼過ぎに213.71付近を高値に213.17付近まで急落したが、すぐに213.60付近まで買い戻された。ロンドン序盤には213.20台まで再び下落、上値を抑えられている。ユーロポンドは0.8658付近を安値に0.8669付近まで小幅上昇。ポンド売り圧力がややみられている。この日発表された英月次GDPは予想外のプラス成長維持となったが、買い反応はほとんど見られなかった。英地方選での与党・労働党大敗を受けてスターマー英首相に対する退陣圧力が強まっており、党首選に関する思惑が広がるなど英政情は不安定化している。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

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