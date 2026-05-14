本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/14（木）



EUR/USD

1.1600（13億ユーロ）

1.1650（9.29億ユーロ）

1.1660（8.11億ユーロ）

1.1675（7.61億ユーロ）

1.1680（9.72億ユーロ）

1.1700（18億ユーロ）

1.1750（14億ユーロ）

1.1755（5.39億ユーロ）

1.1780（6.29億ユーロ）

1.1785（11億ユーロ）

1.1795（14億ユーロ）

1.1800（18億ユーロ）

1.1820（5.25億ユーロ）

1.1825（10億ユーロ）

1.1850（15億ユーロ）



USD/JPY

156.00（16億ドル）

158.00（8.8億ドル）

158.30（10億ドル）

158.35（5.33億ドル）

158.40（6.85億ドル）



GBP/USD

1.3570（7.15億ポンド）



ユーロドルは1.1700と1.1750に大規模設定が観測されている。レンジ志向の取引となりやすい状況だ。

ドル円は158.00に中規模設定、158.30に大規模設定、158.35と158.40に中規模設定が相次ぐ。158円近傍に相場が固定される可能性がある。

ポンドドルは1.3570に中規模設定が観測される。

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