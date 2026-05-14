任期満了に伴う県知事選挙が告示され、現職と新人2人による3つどもえの争いとなりました。県民が選ぶ新潟の新しいリーダーは、「継続」か、「刷新」か。17日間のにわたる戦いが始まります。



立候補したのは届け出順に



現職の花角英世さん、元県議で新人の土田竜吾さん、元五泉市議で新人の安中聡さん



いずれも無所属の3人です。



3期目を目指す、現職の花角英世さん。





花角英世さん「舞台は整いました！これからが本番です」陣営の出発式には自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の県組織から、幹部が顔を並べました。「行ってまいります！」花角英世さん「なんといっても経済の活力ですよ新潟が 経済、社会が元気でなければならない県内企業の皆さんもっともっと稼いでください稼いで稼いで稼いで、活力のある新潟を作っていく対するのは。土田竜吾さん「はい！（ガッツポーズ）」38歳の新人、土田竜吾さん。土田竜吾さん「私はしっかりと県民の皆さんの思いを受け止めて、今後、県の未来を左右する大きな政策課題にぶち当たったときに，しっかりと 県民の皆さんの思いを県政に反映をできるように常設型の県民投票条例。まず、これを制定をさせていただきます」第一声には立憲民主党、社民党の県組織から幹部が集い、自主支援する中道改革連合の前議員も揃いました。「握手、握手！よろしくお願いします！」現職に挑む新人はもう1人。再稼働した柏崎刈羽原発の廃止を訴える安中聡さんです。安中聡さん「新潟県がしっかりと安心安全に住んでいける、未来に向かって羽ばたくには、柏崎刈羽原発これはしっかりと廃止しなきゃいけないんです。おかしい手法で再稼働を認めた 柏崎刈羽原発。これをまずは停止しなきゃいけない安中さんは政党からの支持を受けない「草の根」の戦い。知人や友人などを通じて支援の輪を広げたいといいます。立候補の受け付けは午後5時に締め切られ、花角さん、土田さん、安中さんの3つどもえの戦いに―現職・花角さんは県内の市町村長も応援に入りました。「中原市長！ありがとうございます！」中原八一新潟市長「市長会としても推薦させていただいておりますし、これからも更に新潟県の発展のために花角さんから牽引をしていだたきたいと思っています。花角さんであれば、できるだけ多くの県民の皆さんからご支持をいただけるものという風に期待をしております」花角さんは女性が希望に応じて活躍できる社会に向け、ジェンダーギャップの解消に取り組むとしました。一方で、企業誘致や投資につながる成長戦略を打ち出し、活力を生みたいといいます。花角英世さん「これから次の任期を与えていただければ安全で安心なそして暮らしやすい新潟の上に、経済社会に活力ある輝く新潟を強い新潟を、皆さんと一緒に作ってまいりたい」花角英世さん「平常心で変わらないですけど、少しずつ力を入ってきていますね。活力というところですよね、それがキーワードだと思います。挑戦ですね」「つっちー！ごーごー！つっちー！ごーごー！」土田さんのもとには、かつて秘書を務めた立憲民主党の森裕子参議院議員も応援に駆け付けました。柏崎刈羽原発が再稼働したプロセスも争点だと力を込めます。立憲民主党 森裕子参院議員「県民に信を問うといいながら全く出直し選挙も住民投票もやることもなく原発再稼働を進めた花角知事に対して必ず選択肢をと思ってものすごく追い詰められたんです私候補者を立てなきゃいけない立ってくれました！」土田さんが重点を置くのは、「県民の声を聴く」こと。子育ての格差是正、物価高を上回る賃上げなど、生活者目線の政策を訴えます。土田竜吾さん「いままで花角知事ができてこなかったこと、それよりも前の過去の知事ができてこなかったこと、それを 私は形にして結果を出して皆さんの生活を豊かにする、それを実現するために私は全力を尽くしてまいります」土田竜吾さん「私はチャレンジャーでございますので前職がどうというよりも私自身が走って走って皆さんと握手して 皆さんの思いを受け止めて私の思いを県民の皆さんに届けるということを徹底して行っていくつもりです」もう1人の新人は独自の戦いを展開します安中聡さん「原発が存在する限り放射能汚染の可能性はなくならないんですどんなにしっかりと監視体制を強化してもゼロにはならないだからこそ柏崎刈羽原発これをまずしっかりと停止そして廃止していかなければいけないんです！」安中さんは低所得者への支援や医師不足の解消なども訴えますが、演説の内容は原発廃止に絞ります。共感してくれた人からの支持を目指します。安中聡さん「いろいろ新潟県の問題というの はあるというのも承知していますけどもただそれを言い出すと争点がぶれてしまいますので私は柏崎刈羽原発の停止、そして廃止これを一本でしぼって訴えてまいりたい」新潟県のリーダーは「継続」か、「刷新」か。5月31日の投開票まで17日間の戦いが始まりました。