W杯史上初となる決勝ハーフタイムショーの開催決定、超豪華出演者に大盛り上がりの予感も…ショー延長の可能性に懸念の声
国際サッカー連盟(FIFA)は14日、北中米ワールドカップ決勝で史上初となるハーフタイムショーを実施し、世界的歌手のマドンナ氏、シャキーラ氏、韓国の人気グループ「BTS」が出演すると発表した。
決勝は7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催予定。英ロックバンド「コールドプレイ」のクリス・マーティン氏がショー全体の監修を務めるという。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「W杯にとって歴史的な瞬間になる。世界最大のスポーツイベントにふさわしいショーだ」とコメントした。
今回のハーフタイムショーは、プロアメリカンフットボールリーグ・NFLのスーパーボウル方式を参考にした大型エンターテインメント企画となる見込みだ。一方で、試合運営への影響を懸念する声もある。
カタール『アルジャジーラ』は、ハーフタイムショーが延長する可能性を指摘。通常のハーフタイムは15分間だが、2024年のコパ・アメリカ決勝ではシャキーラ氏によるショー実施のため約25分に延長されていた。
決勝は7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催予定。英ロックバンド「コールドプレイ」のクリス・マーティン氏がショー全体の監修を務めるという。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「W杯にとって歴史的な瞬間になる。世界最大のスポーツイベントにふさわしいショーだ」とコメントした。
カタール『アルジャジーラ』は、ハーフタイムショーが延長する可能性を指摘。通常のハーフタイムは15分間だが、2024年のコパ・アメリカ決勝ではシャキーラ氏によるショー実施のため約25分に延長されていた。