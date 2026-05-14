¥í¥Ã¥Æ¡¡35ºÐ¡¦À¾ÌîÍ¦»Î¤¬Ï¢ÇÔ»ß¤á¤¿¡ª¡¡3Ç¯¤Ö¤ê´°Åê¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö2¡×¤â2Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¾þ¤ë
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ£µ¡½£³ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯5·î14Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬2È¯5ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£35ºÐ¤ÎÀ¾Ìî¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀ¾Àî¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£º´Æ£¤Î±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3¡½1¤Î6²ó¤Ë¤ÏÀ¾Àî¤¬2¹æ¥½¥í¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£7²ó¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¾®Àî¤¬°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÀ¾Ìî¤ÏÂ¿¤¯¤Îµå¼ï¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¡£7²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÂåÂÇ¡¦·´»Ê¤ò130¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É8²ó¤ò½ª¤¨¤Æ76µå¤Î¡È¾Ê¥¨¥Í¡ÉÅêµå¡£
¡¡9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀõ´Ö¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£2023Ç¯5·î14Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤Ðº£µ¨ºÇ°¤Î¼Ú¶â¡Ö10¡×¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬µß¤Ã¤¿¡£