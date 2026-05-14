「TRF」のDJ KOO（64）が、14日放送のテレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！2時間SP」（後7・00）に出演し、九死に一生を得た経験を明かした。

著名人たちが過去にかかった大病について、体験談とともに振り返る特番。KOOは頭痛に悩まされていた時期があったという。

DJとして、多忙な日々で不規則な生活を送っていた。「夜、ずっと長年やってきて、不規則な生活をしていた。朝方にピザを食べたり、甘い炭酸飲料をガブガブ飲んでいたり。体には本当に良くない生活をしていた」。食生活も乱れていたという。

そんなある日、異変が起きた。「全体に頭が重いなっていうような症状がありました」。寝不足や、もともと頭痛持ちの体質であることなどを自己診断していたという。しかし、痛みの強さが増した上、頻度も増加。週に3、4度は痛みが起きるようになっていった。

家族もKOOの異変を感じていたという。妻は「“怖いから早く病院に行って欲しい”って伝えても、“偏頭痛持ちとか、寝てないから”とか言って、日々の生活をしていて」と告白した。しかし、KOOの明らかにおかしな言動も目撃。「物を取ろうとした時に、そこじゃなくて、もうちょい右じゃないかなとか、目があんまり見えないのかなと思うほど、目の感覚も悪くなっていて」。KOOは目の前にある物を取ろうとして、別のところをつかもうとしていたという。

17年、テレビの健康番組に出演し、脳ドックを受診。そこでの診断結果は、脳動脈瘤（りゅう）だった。血流の圧力で血管が風船のようにふくらみ、破裂すれば死亡率30〜50％のくも膜下出血を引き起こす、命と直結する大病だった。KOOのケースは、直径9.8ミリのこぶが、左の視神経を圧迫しそうなところにできていたという。

KOOは「まさか自分がと思いましたね。それまで大きな病気とか手術をしたことがなかったので。自分は健康だと思っていた。頭が真っ白になりました」と、当時の心境を告白。その後、6時間半にわたる手術を受け、今では後遺症なしに仕事ができているという。