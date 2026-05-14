◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 サントリー―大阪ブルテオン（１５〜１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は、連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと同２位で初の決勝に臨む大阪Ｂが激突。１４日は会場の横浜アリーナで前日練習が行われ、大阪Ｂのセッター、Ａ・ブリザールは「一番は楽しむこと。こういう大舞台を楽しんで、最後の一点まで集中して頑張りたいです」と気持ちを引き締めた。

２０２１年の東京五輪でフランス代表を初の金メダルに導き、２４年パリ五輪で連覇を達成。世界屈指のセッターは、今季大阪Ｂに電撃加入。１９６センチのセッターはエース・西田有志らとのコンビを高めてきた中で、試合では相手も、観客も驚くプレーで魅了してきた。ネット際のワンハンドトスはもとより、アタッカー顔負けの意表をつくアタックを打つことも珍しくない。

超満員が見込まれる決勝戦でも期待がかかるが「自分たちとしてはいいバレーボールを見せたいという思いだけです。何に注目するかは、見る人にお任せしますよ」とニヤリと笑顔を見せて、頂上決戦に備えた。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。