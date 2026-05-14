これぞ忠犬！人に忠実な犬種

秋田犬

忠犬といえば『ハチ公』、ハチ公といえば秋田犬。飼い主さんに忠実な犬種として最初に思い浮かべる人も多いでしょう。

秋田犬は古くから狩猟のパートナーとして人間と活動してきました。それだけに勇敢で自立心が高い一方、飼い主と認めた相手にはとても忠実です。

柴犬

秋田犬よりも小柄で身近な柴犬も、やはり家族への忠誠心の強い犬種と言われます。

犬というよりは猫に近いような性格でツンデレなところもありますが、その忠実さはやはりまぎれもなく『犬』そのものでしょう。

クーバース

忠犬＝日本犬のイメージが強いですが、実は世界的に見ると忠犬の代表選手はクーバースという犬種。日本国内の飼育頭数はわずかなため、見かけることは少ないですが、グレートピレニーズに似た白いふさふさな被毛が特徴的な大型犬です。

牧羊犬や家畜の番犬として活躍してきた歴史から、飼い主に強い忠誠心を持っています。

ジャーマン・シェパード・ドッグ

警察犬として有名なシェパードも、とても忠実な犬種です。でなければ、訓練士とともに難しい訓練とテストを突破して警察犬として活躍することはできないでしょう。

ラブラドール・レトリバー

忠誠心がなければ使役犬が務まらないならば、盲導犬の代表犬種であるラブラドール・レトリバーも同様です。飼い主に忠実かつとても愛情深いのが特徴の犬種なので、人間に寄り添うことが得意なのかもしれません。

無条件なわけじゃない！犬と良好な関係を築くには

人に忠実と言われる犬種は確かにいます。ですが誤解してほしくないのは、その犬種であればどんな飼い主さんにでも、どんな育てられ方をしても忠実になるかと言えば決してそうではないということです。

むしろ人に忠実と言われる犬種の多くは知能が高く、しつけが難しいとされている犬種。甘い気持ちで向き合うと犬に「ナメられてしまう」ことがあるので要注意です。

一貫した対応をとる

犬が同じイタズラや失敗をしたとき、自分の機嫌が良いときには笑って許し、虫の居所が悪いときには厳しく叱るというような一貫しない対応をとってはいないでしょうか。

飼い主さんの対応が一貫しないと犬は混乱してしまい「この人の言うことを聞いても意味がない」と見放されてしまいます。自分自身の中でももちろん、家族間でも対応が異ならないようにしましょう。

わかりやすく褒める・叱る

犬を褒めたり叱ったりするときは、とにかく大げさなくらいわかりやすくするのがポイントです。メリハリをつけることで犬の理解度も上がり、信頼関係構築にも役立ちます。褒めるときは高い声、叱るときは逆に低い声を意識しましょう。

本気で遊ぶ

犬と良い関係を築くために必要なこと、それはしつけだけではありません。ある意味でしつけ以上に大切なのが、たくさん声をかけてスキンシップをとること、そして、本気で一緒に遊ぶことです。楽しいことを共有することで絆はいっそう深まります。

まとめ

飼い主さんと犬の間に主従関係が必要であるという説は近年では否定されてきています。とはいえ、人間社会の中で愛犬と問題なく暮らすには、飼い主さんがリーダーシップを発揮し、かつ、愛犬に信頼されることが不可欠です。

犬の持って生まれた性格に甘えず、犬が忠実に従いたいと思うような飼い主を目指しましょう。