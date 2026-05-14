きょう（14日）午後6時過ぎ、香川県坂出市の鴨川駅構内で、松山駅に向かっていた下りの特急「いしづち21号」が駅を通過する際、パンタグラフにビニールが付着しました。

列車の確認のため、午後7時30分現在、予讃線などで大幅な遅れが出ています。

JR四国によりますと、駅を通過する際、運転士が架線にビニールの付着を確認したため列車を停止しました。確認したところ、パンタグラフにビニールが付着していて、対応をしているということです。乗客や乗員にけがはないということです。

この影響で、予讃線（高松駅～観音寺駅）・瀬戸大橋線（高松駅～児島駅）・土讃線（多度津駅～琴平駅 ※普通列車のみ）の列車に大幅な遅れが発生していて、以下の列車は運転が取りやめとなっています。

快速マリンライナー【運転取りやめ】

（岡山駅→高松駅方面）

・快速マリンライナー55号 児島駅～高松駅

・快速マリンライナー57号 岡山駅～高松駅

・快速マリンライナー59号 児島駅～高松駅

・快速マリンライナー61号 岡山駅～高松駅



（高松駅→岡山駅方面）

・快速マリンライナー54号 高松駅～岡山駅

・快速マリンライナー58号 高松駅～岡山駅

・快速マリンライナー60号 高松駅～児島駅



特急いしづち【部分運休】

（高松駅→松山駅方面）

・特急いしづち25号 高松駅～多度津駅 ※部分運休

・特急いしづち27号 高松駅～多度津駅 ※部分運休



（松山駅→高松駅方面）

・特急いしづち28号 宇多津駅～高松駅 ※部分運休

今後も、列車の運休や行先の変更などが発生する可能性があるということです。

復旧の見込みの目途は立っていません。