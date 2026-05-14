特別金利1.25％の定期預金に300万円「株価ばかり気にして目の前がおろそかになりそう」37歳・子育て世代
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、岡山県在住37歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：37歳女性
同居家族構成：本人、夫（38歳）、子ども（7歳、4歳、0歳）
居住地：岡山県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：会社役員
世帯年収：本人300万円、配偶者450万円
現預金：700万円
リスク資産：200万円
現在利用している定期預金は「あおぞら銀行のBANK The Giftスペシャル定期1年ものに300万円」。条件をクリアすると通常より高金利となるキャンペーン定期預金で、預入時の金利は「年1.25％」とのこと。
「キャンペーンで金利がよかったので選びました。この定期に入れられる金額の上限が300万円だったので満額入れました」と続けます。
現在の資産配分については「現金7割、リスク資産3割程度です。もう数年たつと子どもの進学のために必ず現金が必要になるので、そのことを考えるとリスク資産を増やすことに不安があり、こうなっています。中学受験の可能性もあるかもしれないと考えると、塾代などが3年後からかかるので」と理由を話します。
一方で「投資は独身時代のお金でやっています。値動きが激しいので今は怖いイメージです。当たれば大きそうですが、投資がメインになると株価ばかりを気にしてしまい目の前のことがおろそかになってしまいそうなので」今は控えたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ひあゆん
年齢性別：37歳女性
同居家族構成：本人、夫（38歳）、子ども（7歳、4歳、0歳）
居住地：岡山県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：会社役員
世帯年収：本人300万円、配偶者450万円
現預金：700万円
リスク資産：200万円
年1.25％の特別金利にひかれ「あおぞら銀行の定期預金に300万円」現預金の管理について「普通貯金がメインで、用途によって口座を分けています。子ども用の貯金は定期預金にしています」と話す、ひあゆんさん。
現在利用している定期預金は「あおぞら銀行のBANK The Giftスペシャル定期1年ものに300万円」。条件をクリアすると通常より高金利となるキャンペーン定期預金で、預入時の金利は「年1.25％」とのこと。
「キャンペーンで金利がよかったので選びました。この定期に入れられる金額の上限が300万円だったので満額入れました」と続けます。
「教育費がこれからかかる。投資がメインになるのは怖い」手元に現預金はいくらあると安心かとの問いには、3人の子どもたちのためにも「あればあるほど安心だというのが本音ですが、1000万円は必要かと考えています」と回答。
現在の資産配分については「現金7割、リスク資産3割程度です。もう数年たつと子どもの進学のために必ず現金が必要になるので、そのことを考えるとリスク資産を増やすことに不安があり、こうなっています。中学受験の可能性もあるかもしれないと考えると、塾代などが3年後からかかるので」と理由を話します。
一方で「投資は独身時代のお金でやっています。値動きが激しいので今は怖いイメージです。当たれば大きそうですが、投資がメインになると株価ばかりを気にしてしまい目の前のことがおろそかになってしまいそうなので」今は控えたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)