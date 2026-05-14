「期待値さらに上がる」『ゼルダの伝説』実写映画、公開日が異例の“前倒し”へ「早くなるのは予想外」
任天堂の公式X（旧Twitter）アカウントは5月14日、投稿を更新。人気ゲームシリーズ『ゼルダの伝説』実写映画の劇場公開日を「2027年5月7日から2027年4月30日に変更する」と発表しました。
【投稿】『ゼルダの伝説』実写映画の劇場公開日が前倒しへ
このお知らせにファンからは「この手の報告で延期じゃない事あるんだ」「公開日が延期することはよくあるけど早まることもあるんやな」「早くなるのは予想外」「前倒しでゴールデンウィーク前になったの素晴らしいです」「1週間早まっただけでも嬉しい！」「少しでも早くハイラルを観られるの嬉しいです」「公開が早まるの、期待値さらに上がる…！」など、歓喜と期待の声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】『ゼルダの伝説』実写映画の劇場公開日が前倒しへ
「早まることもあるんやな」同アカウントは「『ゼルダの伝説』実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました。一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください」と報告しました。
2025年11月に映画の撮影がスタート同アカウントは2025年11月18日に「『ゼルダの伝説』実写映画の撮影を本格的に開始しました」と投稿し、撮影風景の様子を写した3枚の写真がまとめられた画像を公開しました。コメントでは「楽しみすぎる」「これは…観たいぞ……！！」「映像がまんますぎて最高！！！」などの声が寄せられています。今後の続報も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)