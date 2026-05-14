MBSテレビの藤林温子アナウンサー（33）が14日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（51）に弟子入りした。

藤林アナは、平日の昼間から酒を飲んでいる人に同席して人生観を聞くという名物コーナー「昼飲みサンにはワケがある」に出演。ファッションデザイナーの48歳独身男性と同席し、「ずっとひとりの寂しさはどうやって埋めているんですか？」と質問した。

VTRを眺めていた徳井は「寂しくないのよ」とワイプ越しにぽつり。男性が「いや、寂しくもない」と回答すると、あまりのシンクロぶりにスタジオは爆笑に包まれ、男性は「自分と関わっている人を家族だと思って、その人たちが幸せになったらいいなと思って生きてると寂しくない」と理由を明かした。

VTRが終わり、スタジオに戻ると、徳井は「自分の気持ちを言ったらドンピシャに一緒やった。寂しくないのよ」とおひとりさまの気持ちを代弁。続けて「初詣、ここ何年もずっと僕の周りの人の幸せしか願っていない」と話すと、藤林アナは「私もその話を聞いて、人の幸せを願えるようになったら、自分の幸せが返ってくるのかなと思ったのですごく勉強になりました」と感服した。

藤林アナは20年にお笑いコンビ、からし蓮根の伊織ラッキーと結婚も、22年に離婚しており「徳井さん、ついていってもいいですか？」と“弟子入り”志願。徳井から「来なさい、来なさい。ソロはすべての人を受け入れる。肯定します」と許可された。

これに、藤林アナが「本当ですか？ 今日からプロのソロの師匠と」と喜ぶと、徳井は「大丈夫です。師匠でも教祖でも。私はあなたを許します」と両手を広げて受け入れていた。