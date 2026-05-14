俳優・藤原紀香（５４）が１４日、都内で映画「お終活３ 幸春！人生メモリーズ」（２９日公開）のスペシャルトークショーにタレントのＬｉＬｉＣｏらと出席した。

美しいデコルテをさりげなく露出した紫のドレスで登場。映画は熟年夫婦の夫が夢中になるスナックのママ・カオリ役で、役柄のような雰囲気を醸し出した衣装で、会場を湧かせた。

「カオリはいろいろな経験をしている分、愛情と優しさをたくさん携えている人」と言い、作品を見て「とてもハッとするシーンがたくさんあったり、人生のヒントになったりする作品だったと思うので（シリーズを）ビデオで見て、お話をいただいて、『これは出たい！』と思って、出させていただくことになりまして、すごくうれしく思ってます」と話した。

作中ではママが常連客に格言を送るシーンが見どころ。藤原は届けたい言葉を直筆の掛け軸で記し会場で披露。「人生に無駄な時間はない 全ては貴方の物語」と記したものを見せ「いろんな失敗から学んで進んでいって、全てが自分のストーリーなんだなと。年齢を重ねることがいとおしく思えるような年齢になってきたので、こうしたためさせていただきました」と思いを語っていた。