被害者「本当に返してほしい」　無登録で海外金融商品への出資募り870億円集める　実質的経営者ら6人逮捕

被害者の男性は預けた1000万円が突然引き出せなくなったといいます。

被害者：

ほんとうに返してほしい。非常に大切なお金だったので。

逮捕されたのは投資関連会社の実質的経営者・大坂陽司容疑者ら6人。

無登録で海外の金融商品への出資を募った疑いが持たれています。

警視庁によりますと、大坂容疑者をトップに組織的に出資への勧誘が行われ、勧誘員は全体で1000人ほどにもなるといいます。

こうした組織的な勧誘で、出資者約7300人から870億円もの金を集めていたとみられます。

勧誘などに使われたとみられるパンフレットには、うたい文句として「年利12％の配当が得られる」との表記が。

1000万円を預けたという男性に対し勧誘員は、「元本保証ではなく元本償還型。（元本は）必ず返しますっていう契約」と話していました。

さらに「これでもう一生安泰だ。老後も心配ないし」と言われたといいます。

しかし、預けた1000万円は引き出せない状態に。

被害者：

監査というよくわからない理由で、もう引き出せなくなるってなった時に、全部これ嘘だったんだなみたいな。

大坂容疑者は65億円もの金を得ていたとみられ、警視庁が実態解明を進めています。