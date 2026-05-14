【図々しい！タダで祭り参加？】お祭り当日は大忙し！子どものために頑張るぞ＜第4話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第4話 お祭りを中止！？
【編集部コメント】
みんなが一丸となって、話を聞いたり問い合わせをしたり、寄付をしたりして迎えたお祭り当日。お昼すぎにはレンタルした子ども神輿を、子どもたちが楽しそうに担いでいる姿が見えました。シニアたちもケガや事故がないように付き添いをして、無事終了です。ちょっとした出店もあるので準備に追われていたマサコさんですが……。なんといきなり「お祭りを中止にしてください」と言われたのです。みんなが楽しんでいるのに、いったいなぜなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第4話 お祭りを中止！？
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび