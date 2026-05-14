＜令和の父親＞学校行事に夫婦で参加するのは当たり前になってきた？偏見が減ってきたのかも…
小学校の授業参観では、夫婦そろって参加する家庭もあります。それは入学式や卒業式などの式典でもいえることでしょうが、ママたちが子どもの頃とは状況に変化が見られるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『小学校の授業参観には、夫婦でくるのが当たり前になってきているんだね。昔は母親だけという感じではなかった？ 参観日だけじゃなく、入学式卒業式もだけれど』
学校行事に夫婦で参加は珍しくはない？
『珍しくはないよね。入学式や卒業式は両親そろってのほうが多いし』
『土日だったら夫婦で来るのが当たり前になっていると思う』
授業参観だけではなく入学式や卒業式などの式典でも、2人で参加している夫婦は珍しくないとの意見がありました。式典は子どもや親にとっても記念の日になるため、仕事を休んで参加することもあるのでしょう。授業参観は平日に行われるケースがある一方で、両親が参加しやすいように土日になることもあるそう。夫婦ともに土日は仕事が休みなのであれば、夫婦で参加する家庭も増えるのかもしれませんね。
『式典は夫婦そろって参加が当たり前で、学校側もそれを前提として席を用意している感じ。でも授業参観はまだまだ母親だけが多い印象。夫婦そろってきている人もいるけれど、それほど多くはない』
授業参観は式典に比べると、夫婦そろって参加する人が少なくなる地域もあるようです。式典のような記念の日ではなければ、わざわざ仕事を休んでまで参加することもないという考えなのかもしれません。
夫婦そろって参加することをどう思う？
『子育ては両親でするものだから、参観日に父親がきていてもおかしくないでしょう。うちだってできる限り夫にもきてもらいますよ。私とは違う視点で子どもの様子を見てくれるからありがたい』
『うちは旦那が仕事で私1人の参加だったけれど、お父さんだって見たいよね』
『「参加する父親は暇なんだろう、無職に違いない」みたいな偏見が減ったのがいいと、うちの父がよく言っている』
旦那さんは子どもの父親ですから、子どもの学校での様子を見たいと思うものでしょう。逆に子どもも、お父さんが見にきてくれたら嬉しいのではないでしょうか。学校行事に参加するのが母親ばかりだった頃には、父親が参加していると「仕事をしているのか？」「よほど暇なのか？」などネガティブに思われていたこともあったようですが、現在はその風潮もなくなってきているようです。会社でも休みを取りやすくなっているのであれば、社会の仕組みの変化も喜ばしいことなのかもしれません。
父親パフォーマンスが目的ならよくない
『それだけ育児に関わろうとする父親が増えてきて、参加しない人に対して風当たりが強くなりつつあるのかな。それがパフォーマンスではなく、本当に育児に参加しているならよい傾向だけれどね』
子どもの学校行事に旦那さんが参加するのは、それだけ父親として子育てに参加しようという気持ちがあるからなのでしょう。一方で、学校行事に参加するだけでいいのか？ という厳しい意見もありました。多くの人が集まる学校行事に参加すれば、子育てに積極的な父親像は作れるのでしょう。もしかしたらほかのママたちからも「いい旦那さん」と思われるのかもしれません。
でも学校行事は子育てのワンシーンにすぎません。普段の生活での時間のほうが圧倒的に多いのですから、父親がいかに子育てに関わっていくのかが、とても重要になってくるのでしょう。学校行事が単なるパフォーマンスなのかどうかは、ママや子どもなら簡単にわかること。ママたちは、パフォーマンスで終わらないことを願っているのではないでしょうか。