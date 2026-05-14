国際青年会議所の国際大会『ASPAC』が6月、新潟市で開かれるのに合わせ、新潟駅から古町までの“にいがた2km”を中心に様々なイベントが同時開催されます。

5月12日、新潟市で行われたのは6月13日・14日に開催される『NIIGATA ULTRA SPARK』の決起大会です。



6月11日から朱鷺メッセで開かれる国際青年会議所の国際大会『ASPAC』に合わせ企画されました。



【新潟市 中原八一 市長】

「新潟にASPACを招致していただいて、これが新潟市に与えられた大きなチャンスだという位置づけをしている」



国内・国外から約8000人が新潟市に滞在すると見られるASPACを契機として、“にいがた2km”エリアを中心にグルメや総踊り・ライブなど様々なイベントが集中的に開催されます。



【NIIGATA ULTRA SPARK 小田嶋壽信 実行委員長】

「こういうイベントが頻繁に行われるような土壌があれば、もっともっと新潟が元気になるのではないかと思っている」



期間中はウォークラリーも行われ、交通渋滞の回避と同時に新潟市の魅力発見につなげたいということです。