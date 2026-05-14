news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ヤマアラシの子どもが“脱走” 展示始めた翌日に…」についてお伝えします。

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熊本県の動物園で何かを捜索するスタッフたち。

阿蘇カドリー・ドミニオン動物飼育担当・赤坂譲治マネージャー「ここです。土の色が変わっているところ」

体長およそ30センチのオスとメス2匹のヤマアラシが12日、脱走しました。飼育小屋のフェンスの下に、深さ15センチほどの穴が掘られていることに飼育員が気づいたといいます。

ヤマアラシは毛が硬くなったハリに覆われており、危険を察知するとハリを広げる習性があります。

捜索からおよそ8時間後…

阿蘇カドリー・ドミニオン動物飼育担当・赤坂譲治マネージャー「この壁の裏にいた。夜行性なので日中、お客さんが出入りするがじっとしていた」

小屋から200メートルほど離れた場所でオスを発見。近くでメスも見つかりました。

実はヤマアラシたち、今月11日に展示が始まったばかりの1歳の子どもでした。

阿蘇カドリー・ドミニオン動物飼育担当・赤坂譲治マネージャー「ヤマアラシの中でも若い分、好奇心旺盛だったのでは」

ヤマアラシにけがはなく、けがをした人もいませんでした。動物園では、フェンスの下に壁を設けるなど脱走防止の対策をとって展示を再開するということです。