春咲暖、神田明神ホールでイベント「Spring is here〜春、咲いたね〜」を開催！6月の新曲リリースと12月の1stライブ開催も発表！

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5月10日(日)、神田明神ホールにて春咲暖のイベント「Spring is here〜春、咲いたね〜」が開催された。

このイベントは、春咲とも親交の深い横大路氏が脚本・演出を手掛けた朗読劇からスタート。劇中では「Awaking Step」や新曲「Follow the light」の歌唱も交え、まるでミュージカルのような新感覚のパフォーマンスで持ち前の高い演技スキルを見せつけた。

続いて行われた「春クイズ」のコーナーでは、「春」をテーマにしたクイズ3問に加え、自身にまつわる「春咲クイズ」を出題。誰も正解がわからないほどプライベートな超難問も飛び出し、会場は大きな笑いと盛り上がりに包まれた。

後半のライブコーナーでは“踊る”をテーマに、カバー曲「オドループ」やオリジナル曲「GOTCHA!」を披露して会場のボルテージを引き上げると、最後はファンからその場でリクエストを募集し、最も声の多かった新曲「Follow the light」をファンと一体となって歌い上げた。

そして終盤には重大発表として、2026年6月に新曲「Follow the light」の配信リリースが決定したこと、さらに同年12月27日（日）に東京・渋谷のWOMB LIVEにて自身初となる1stライブ「Light in Bloom」を開催することが発表され、会場は大きな歓声に包まれた。

配信チケットではアーカイブ視聴もできるのでこちらもお見逃しなく！

なお、12月27日(日)に開催される1stライブ「Light in Bloom」のチケット受付がSMAVOICE会員限定でスタート。チケット最速先行受付は5月24日(日)23:59まで！

春咲暖単独イベント

「Spring is here!〜春、咲いたね〜」

2026年5月10日(日)

昼公演 開場15:00 / 開演15:30

夜公演 開場18:00 / 開演18:30

会場：神田明神ホール

配信チケット受付・詳細はこちら

https://eplus.jp/harusakinon/st/

販売期間：4月17日(金)21:00〜5月16日(土)21:00

アーカイブ期間：本編終了後〜5月17日(日)23:58

チケット：3,300円（税込）+システム利用料330円（税込)/枚

●ライブ情報

1stライブ「Light in Bloom」

春咲暖1st Live

「Light in Bloom」

2026年12月27日(日)

昼公演：開場15:00 / 開演15:30

夜公演：開場18:30 / 開演19:00

会場：WOMB LIVE

（〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16）

https://www.womb.co.jp/

受付期間

5/10(日) 21:00〜5/24日(日)23:59

詳しくはこちら

https://smavoice.jp/nonharusaki/

関連リンク

春咲暖X（旧Twitter）

https://x.com/Harusaki_non