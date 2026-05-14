水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。

ふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿屋市など4つの市と町は、きょう14日、ふるさと納税の提供事業者である財宝に対し、寄付者への補償として金券などを送るよう要請しました。

鹿屋市によりますと、不適正表示のあった水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿屋市、垂水市、姶良市、伊仙町の4つの自治体は14日、提供事業者の財宝に対して申し入れを行ったということです。

財宝が水迫畜産からふるさと納税の返礼品を仕入れ

4つの市と町は財宝と契約してふるさと納税の返礼品を扱っていて、財宝が水迫畜産からふるさと納税の返礼品を仕入れていました。

4つの自治体を代表して鹿屋市の担当者が財宝本社を訪れ、「寄付者の信頼だけでなく、鹿屋市の畜産に対する信頼を損ない遺憾である」と伝えたあと、寄付者に対して金券や返礼品と同等の商品を送付するよう要請しました。要請への見解を今月25日までに書面で回答するよう求めています。

財宝「真摯に対応し期日までに報告する」と回答

財宝からは「申し訳ない」と謝罪があり、「真摯に対応し期日までに報告する」と回答があったということです。

財宝はMBCの取材に対し「担当者不在で回答できない」としています。

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