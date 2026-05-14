西之表市・馬毛島で進む自衛隊基地整備の差し止めを地元漁師が国に求めている裁判で、きのう13日、福岡高裁宮崎支部は原告の訴えを棄却しました。一夜明けたきょう14日、原告らが支援者らに報告会を開きました。

「（理由に関して）4ページしかない、問答無用判決」

14日、西之表市で報告会を開いたのは原告で漁師の濱田純男さんや弁護団などです。

地元の漁師が漁業権を巡って国に工事の差し止めを求めている

馬毛島では自衛隊基地の整備とアメリカ軍の訓練移転が計画されていて、2030年の完成を目指し整備が進められています。これに対し、地元の漁師が漁業権を巡って国に工事の差し止めを求めていて、13日、福岡高裁宮崎支部は1審の判決を支持し原告の訴えを棄却しました。

一夜明けた14日、原告や弁護団は支援する住民らに13日の判決内容を報告し今後の対応について協議しました。

「馬毛島の漁業って、あまり時間がない」

（長野広美 西之表市議）「馬毛島の漁業って、あまり時間がない。多くの人は（濱田さんへの）シンパシーをあまり感じられない」

（地元漁師）「漁師として戦っていくという気持ちは持ち続けたい」

（原告の漁師 濱田純男さん(71)）「同僚も減って来たけれど、ここでやめると何のためにやってきたのかと。最後まで戦って、それでもダメなら仕方ないけれど、やるだけやる」

濱田さんらは13日の判決を不服として最高裁に上告する方針です。

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